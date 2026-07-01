Cảnh báo camera hành trình làm lộ thông tin riêng tư

Vừa qua, một người đàn ông tại Australia có tên là Alex đã bất ngờ xem được trực tiếp toàn bộ hình ảnh, cuộc hội thoại và lộ trình của các xe ô tô khác thông qua camera hành trình của mình. Người đàn ông này cho biết, trong lúc sử dụng camera hành trình BlackVue, anh nhìn thấy một biểu tượng bản đồ nhỏ dành cho camera hành trình, rồi bấm vào đó để xem camera của mình thì phát hiện khi phóng đại ra có thể nhìn thấy camera hành trình của tất cả các xe khác đang sử dụng camera BlackVue và có thể truy cập vào xem trực tiếp các camera này.

Phát hiện này đang khiến những người sử dụng camera hành trình lo ngại về việc các thông tin cá nhân bị chia sẻ trái phép và có thể bị kẻ xấu lợi dụng.

Hình ảnh từ các camera hành trình BlackVue được người sử dụng tiếp cận trên nền tảng của hãng này. Nguồn: 9 News

Trong thông báo của mình, hãng BlackVue cho biết tính năng phát trực tiếp cho cộng đồng của camera của hãng luôn được đặt ở chế độ mặc định tắt và tính năng này chỉ được bật lên khi người sử dụng kích hoạt tính năng này. Tuy vậy, gần đây tính năng này được chuyển sang chế độ op-in, tức là cho người sử dụng có thể tự nguyện kích hoạt tính năng này. Thế nhưng, cho dù người dùng tự nguyện thì theo chuyên gia an ninh mạng Simon Smith, hãng camera hành trình này vẫn không có đủ biện pháp để bảo vệ khách hàng.

Hiện tại hãng camera hành trình BlackVue đã gỡ bỏ tính năng phát trực tiếp song câu chuyện này xảy ra đã gióng lên hồi chuông báo động về rủi ro thông tin cá nhân bị chia sẻ bất hợp pháp thông qua các camera hành trình trên lắp đặt trên xe ô tô.