Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2026. Quy định này áp dụng cho tất cả nhân viên dân sự và cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát Quốc gia (PNPP), từ trụ sở chính, lực lượng cảnh sát cấp tỉnh cho đến các đồn cảnh sát cấp quận và khu vực. Những cá nhân vi phạm sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật theo quy định hiện hành. Khách đến thăm cũng bị cấm sử dụng thuốc lá điện tử trong khuôn viên cơ quan cảnh sát.

Cảnh sát Indonesia cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử. Ảnh minh họa: Jawawa

Quy định này là một biện pháp phòng ngừa trước các phương thức lạm dụng và phân phối ma túy ngày càng tinh vi, trong đó có việc sử dụng thiết bị thuốc lá điện tử để lưu thông các chất cấm. Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát Indonesia, với tư cách là một cơ quan thực thi pháp luật, cảnh sát quốc gia không chỉ có trách nhiệm xử lý các tội phạm liên quan đến ma túy, mà còn phải ngăn chặn tình trạng này ngay trong nội bộ lực lượng.

Việc lực lượng cảnh sát Indonesia cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc ngăn chặn lạm dụng ma túy và đấu tranh chống lại hoạt động phân phối chất cấm. Chính sách này cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, tận tâm và chuyên nghiệp trong lực lượng cảnh sát.