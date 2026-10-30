Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại
VOV.VN - Ngày 29/10, núi lửa Karangetang ở tỉnh Sulawesi, Indonesia, phun trào trở lại, tạo các dòng dung nham nóng chảy bán kính 1,5km. Cơ quan chức năng duy trì cảnh báo cấp II, yêu cầu người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.
Theo Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia (PVMBG), núi lửa Karangetang phun trào lúc 19h27 tối 29/10. Hoạt động kéo dài 1 phút 20 giây, với biên độ địa chấn lên đến 50 mm; dung nham, vật liệu nóng bắn cao 200-300 m và lan chảy 1,5 km xung quanh núi lửa.
Nhà quan sát núi lửa Karangetang, ông Dewa Putu Pastika ngày 30/10 cho biết, sau khi phun trào, dung nham núi lửa phát nổ tiếp tục chảy xuống sườn núi và xuất hiện những đám mây nóng cónguy cơ lan rộng đến các khu dân cư xung quanh.
Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia khuyến cáo, người dân và du khách không tiếp cận khu vực núi lửa trong vòng bán kính 2,5 km. Người dân địa phương cần nâng cao cảnh giác, dung nham nóng lan chảy khi xảy ra lũ quét và nguy cơ cháy rừng, cháy đất do dung nham gây ra.