English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại

Thứ Sáu, 17:32, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/10, núi lửa Karangetang ở tỉnh Sulawesi, Indonesia, phun trào trở lại, tạo các dòng dung nham nóng chảy bán kính 1,5km. Cơ quan chức năng duy trì cảnh báo cấp II, yêu cầu người dân và du khách tránh xa khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.

Theo Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia (PVMBG), núi lửa Karangetang phun trào lúc 19h27 tối 29/10. Hoạt động kéo dài 1 phút 20 giây, với biên độ địa chấn lên đến 50 mm; dung nham, vật liệu nóng bắn cao 200-300 m và lan chảy 1,5 km xung quanh núi lửa.

nui lua karangetang o indonesia phun trao tro lai hinh anh 1
Núi lửa Karangetang ở tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia, phun trào hôm 29/10. Ảnh: Cơ quan cứu hộ Bắc Sulawesi

Nhà quan sát núi lửa Karangetang, ông Dewa Putu Pastika ngày 30/10 cho biết, sau khi phun trào, dung nham núi lửa phát nổ tiếp tục chảy xuống sườn núi và xuất hiện những đám mây nóng cónguy cơ lan rộng đến các khu dân cư xung quanh.

Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia khuyến cáo, người dân và du khách không tiếp cận khu vực núi lửa trong vòng bán kính 2,5 km. Người dân địa phương cần nâng cao cảnh giác, dung nham nóng lan chảy khi xảy ra lũ quét và nguy cơ cháy rừng, cháy đất do dung nham gây ra.

PV/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Malaysia và Indonesia phối hợp điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine
Malaysia và Indonesia phối hợp điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia mới đây cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng Indonesia điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine trên một tàu chở dầu bị bắt giữ tại vùng biển của Indonesia. Nhà chức trách đã xác định một số nghi phạm và đang khẩn trương truy tìm.

Malaysia và Indonesia phối hợp điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine

Malaysia và Indonesia phối hợp điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia mới đây cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng Indonesia điều tra vụ buôn lậu 1,16 tấn ma túy ketamine trên một tàu chở dầu bị bắt giữ tại vùng biển của Indonesia. Nhà chức trách đã xác định một số nghi phạm và đang khẩn trương truy tìm.

Indonesia bắt giữ tàu nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý
Indonesia bắt giữ tàu nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tàu chở dầu MT Global 168 mang cờ nước ngoài, tại vùng biển tỉnh Bắc Sumatra hôm 21/10, thu giữ 1,16 tấn ketamine. Số ma túy được đóng trong 58 bao, có giá trị lên tới 3.500 tỷ rupiah (tương đương 192,6 triệu USD)

Indonesia bắt giữ tàu nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý

Indonesia bắt giữ tàu nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tàu chở dầu MT Global 168 mang cờ nước ngoài, tại vùng biển tỉnh Bắc Sumatra hôm 21/10, thu giữ 1,16 tấn ketamine. Số ma túy được đóng trong 58 bao, có giá trị lên tới 3.500 tỷ rupiah (tương đương 192,6 triệu USD)

Indonesia cân nhắc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng
Indonesia cân nhắc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang xem xét việc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng để ưu tiên nhu cầu trong nước khi quốc gia này bước vào giai đoạn "sinh tồn”.

Indonesia cân nhắc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng

Indonesia cân nhắc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang xem xét việc tạm dừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang các nước láng giềng để ưu tiên nhu cầu trong nước khi quốc gia này bước vào giai đoạn "sinh tồn”.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ