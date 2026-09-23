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Cảnh sát Thái Lan thu giữ 7,6 triệu viên ma túy giấu trong máy phát điện

Thứ Tư, 10:20, 23/09/2026
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VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn tại tỉnh miền Bắc Nakhon Sawan, thu giữ 7,6 triệu viên ma túy tổng hợp cất giấu tinh vi bên trong một máy phát điện.

Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm, thu giữ 3 xe ô tô cùng 1 máy phát điện, bên trong cất giấu hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Vụ bắt giữ được tiến hành vào tối 21/9 sau khi đơn vị tiếp nhận thông tin tình báo từ Cục Cảnh sát phòng chống ma túy Thái Lan về một lô ma túy lớn chuẩn bị được vận chuyển từ khu vực biên giới phía Bắc đến các đầu mối phân phối tại miền Trung. Cảnh sát tuần tra cao tốc đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt và phát hiện nhóm nghi phạm khi di chuyển qua địa phận tỉnh Nakhon Sawan.

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Cảnh sát Thái Lan thu giữ 7,6 triệu viên ma túy, bắt giữ 4 nghi phạm tại tỉnh Nakhon Sawan. Ảnh: Lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc Thái Lan

Các đối tượng sử dụng 3 xe ô tô để tiến hành vận chuyển ma túy. Trong đó, 1 xe bán tải chở số ma túy, còn 2 phương tiện khác chạy phía trước làm nhiệm vụ thăm dò tuyến đường, phát hiện các chốt kiểm tra và cảnh báo cho xe chở ma túy phía sau.

Lực lượng chức năng đã triển khai các tổ công tác chặn bắt 3 xe ô tô. Kết quả kiểm tra khám xét phát hiện 1 máy phát điện đặt trên thùng xe bán tải, bên trong cất giấu 19 bao tải chứa tổng cộng 7,6 triệu viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 nghi phạm thừa nhận tham gia đường dây vận chuyển ma túy và được hứa trả công 400.000 baht (khoảng 12.000 USD) nếu giao hàng trót lọt. Mỗi người đã nhận trước 40.000 baht. Các nghi phạm bị cáo buộc tàng trữ và phân phối ma túy thuộc nhóm 1 và được bàn giao cho Cục Cảnh sát phòng chống ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu ma túy tại khu vực biên giới phía Bắc Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026, lực lượng chức năng tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã thu giữ hơn 600 triệu viên ma túy tổng hợp và hơn 22 tấn ma túy đá. Trong đó, lượng ma túy tổng hợp dạng viên bị thu giữ tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

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Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 27/8 cho biết đã ngăn chặn gần 500 vụ buôn lậu ma túy, thu giữ lượng ma túy có giá trị ước tính hơn 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm tài khóa 2026. Đáng chú ý, nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tiếp tục bị phát hiện tại tỉnh Chiang Rai, khu vực thuộc Tam giác Vàng.

PV/VOV-Bangkok
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