Ba Lan thông qua luật về tiền điện tử giữa bê bối lừa đảo hàng triệu USD

Chủ Nhật, 06:12, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong một bước đi quan trọng nhằm thắt chặt quản lý thị trường tài sản số, các nhà lập pháp Ba Lan ngày đã chính thức thông qua dự luật triển khai Quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang trải qua vụ việc rúng động bởi vụ sụp đổ của Zondacrypto – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước này – cùng những cáo buộc về sự can thiệp của tội phạm có tổ chức từ bên ngoài.

Việc thông qua đạo luật diễn ra dưới áp lực về thời gian khi Ba Lan phải đối mặt với thời hạn chót vào tháng 7 để đồng bộ hóa quy định với EU. Nếu không, các tổ chức tài chính số ở Ba Lan sẽ mất quyền cung cấp dịch vụ hợp pháp trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Karol Nawrocki đã hai lần phủ quyết các dự thảo tương tự do lo ngại gánh nặng pháp lý quá mức lên doanh nghiệp. Tuy nhiên, dự luật mới nhất với các mức phạt được điều chỉnh nhẹ hơn đang hy vọng sẽ nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ người đứng đầu nhà nước.

Tính cấp thiết của việc siết chặt quản lý càng tăng cao khi các công tố viên đang tiến hành cuộc điều tra gian lận đa quốc gia nhắm vào sàn giao dịch Zondacrypto. Theo báo cáo, vụ sụp đổ sàn điện tử lớn nhất nước này đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay, với tổng thiệt hại ước tính gần 96 triệu USD.

Đáng chú ý, Thủ tướng Donald Tusk đã công khai bày tỏ nghi vấn về nguồn gốc mờ ám của sàn giao dịch này. Ông cho rằng khả năng đứng sau là các băng đảng mafia từ nước ngoài, sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động phá hoại và can thiệp chính trị tại Ba Lan. Trong khi đó, người sáng lập Sylwester Suszek đã mất tích bí ẩn từ năm 2022, còn người kế nhiệm đã chuyển sang Israel, gây khó khăn cho nỗ lực dẫn độ của cơ quan chức năng.

Sự kiện tại Ba Lan không chỉ là bài học về rủi ro tài chính mà còn là hồi chuông cảnh báo về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số. Việc triển khai Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử được kỳ vọng sẽ tạo ra lá chắn pháp lý, giúp minh bạch hóa dòng tiền và bảo vệ các nhà đầu tư trước các nền tảng tài chính thiếu kiểm soát.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Ba Lan tiền điện tử MiCA Zondacrypto lừa đảo tài chính số Donald Tusk Karol Nawrocki quản lý tài sản số EU sàn giao dịch tiền điện tử an ninh tài chính số
