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Cầu mới nối Trung Quốc với Triều Tiên thông xe sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi

Thứ Năm, 16:22, 15/10/2026
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VOV.VN - Ngày 15/10, Trung Quốc và Triều Tiên chính thức đánh dấu sự kiện mở cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng nhất giữa hai nước bằng việc thông xe cho cây cầu bắc qua sông Áp Lục sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

 

Cầu sông Áp Lục mới dài 3.026 mét và trạm hải quan Trung Quốc ở cuối đoạn vượt sông dài 1.300 mét đã được hoàn thành từ năm 2014. Tuy nhiên, thời điểm mở cửa liên tục bị trì hoãn do nhiều vướng mắc, bao gồm việc Triều Tiên thiếu đường kết nối và cơ sở hải quan.

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Cầu Áp Lục nối Trung Quốc với Triều Tiên chính thức thông xe ngày 15/10. (Ảnh: Reuters)

Cây cầu mới được kỳ vọng sẽ thay thế cầu Hữu nghị Trung - Triều được xây dựng vào năm 1937, cũng là cây cầu đầu tiên và duy nhất giữa hai nước. Công trình này có tuyến đường sắt, cũng như xe hơi và xe tải lưu thông, nhưng phương tiện chỉ có thể đi một chiều tại một thời điểm.

Một số người dân trực tiếp chứng kiến sự kiện háo hức chia sẻ:

“Là người dân địa phương, chúng tôi đã rất tò mò về việc khánh thành cây cầu từ lâu, bởi vì nếu Triều Tiên và Trung Quốc có thể hợp tác với nhau, điều đó sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai nước”.

“Đã hơn một thập kỷ rồi, hơn một thập kỷ kể từ khi họ lần đầu tiên tuyên bố cây cầu sẽ được khánh thành. Có một số điều chúng ta chưa chắc chắn, nhưng việc đến đây hôm nay và tận mắt chứng kiến ​​khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Thật khó để diễn tả cảm xúc…”

“Khi cây cầu mới được khánh thành, nơi đây sẽ trở nên nhộn nhịp hơn nhiều, thu hút thêm nhiều khách du lịch. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người từ khắp nơi đến đây hơn, mang lại lợi ích cho thành phố, đặc biệt là thông qua du lịch”.

Sự kiện thông xe không chỉ phản ánh công trình được đưa vào hoạt động sau nhiều năm chờ đợi mà còn được xem là một tín hiệu cho thấy quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang ngày càng thắt chặt và được đánh dấu bằng hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong năm qua.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, đồng thời là nguồn hỗ trợ quan trọng về ngoại giao, kinh tế và chính trị trong bối cảnh Triều Tiên đang phải chịu một loạt lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cấm vận chuyển hàng hóa và lao động đến và đi từ Triều Tiên do nước này phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đạt 2,3 tỷ USD, mức cao nhất trong sáu năm qua và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc được siết chặt vào năm 2017.

Nho Biền/VOV1
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