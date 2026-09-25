Triều Tiên tiếp tục lên án Liên minh quân sự Hàn - Mỹ

Hôm nay (25/9), ông Kang Cheol-soo - Giám đốc Viện Nghiên cứu Đối phó của Triều Tiên, thông qua Hãng thông tấn trung ương nước này đăng tải một bài viết, trong đó chỉ trích Tướng Xavier Brunson - Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, vì gần đây đã mô tả Hàn Quốc là "trung tâm trọng yếu của phòng thủ tập thể", đồng thời lên án sự hợp tác quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, thậm chí, cảnh báo "Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu trả đũa tập thể".

Tướng Xavier Brunson - Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Giám đốc Kang Cheol-soo khẳng định Mỹ đang cố gắng sử dụng Hàn Quốc như một căn cứ cốt lõi trong chiến lược an ninh khu vực của mình và cảnh báo "Vì Hàn Quốc đã nổi lên như trung tâm của hệ thống phòng thủ tập thể, phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ, nên Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu trọng yếu của hành động trả đũa tập thể".

Ông Kang cũng dẫn việc Mỹ tăng cường lực lượng tại Hàn Quốc, các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn và các cuộc tập trận đa phương mà Hàn Quốc tham gia, để từ đó cho rằng Mỹ đang tiếp tục đưa Hàn Quốc vào hệ thống phòng thủ tập thể khu vực. Giám đốc Viện Nghiên cứu Đối phó của Triều Tiên cũng nêu việc Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng, triển khai kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân và tuyên bố "Triều Tiên sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ thách thức nào đe dọa an ninh quốc gia".

Gần đây, Triều Tiên đã liên tục đưa ra những thông điệp cứng rắn liên quan đến cả lực lượng hạt nhân và quân sự thông thường. Ngày 24/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui vừa phản ứng trước việc các Ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cùng xác nhận cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên", và khẳng định ý chí sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ không thay đổi "ngay cả sau 100 hay 1.000 năm".

Thêm vào đó, ngày 22/9, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đa nòng 240mm cải tiến, tập trung sức mạnh tấn công vào "biên giới phía Nam", tức là biên giới với Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, đã xuất hiện những hoài nghi về chân ý trong mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên của Mỹ và Hàn Quốc, thậm chí có ý kiến cho rằng "những động thái liên quan gần đây đang gây tác dụng ngược".