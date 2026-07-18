CENTCOM bác thông tin tàu chở dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/7 bác bỏ tuyên bố của Iran cho rằng hai tàu chở dầu đã phát nổ sau khi trúng thủy lôi khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội X, CENTCOM nêu rõ: “Cũng như phần lớn các tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thông tin này là sai sự thật”.

Ảnh minh họa: ANI

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. IRGC cáo buộc các tàu này đã bị “cơ quan tình báo Mỹ đánh lừa” để đi vào khu vực có gài thủy lôi và bị trúng mìn trong lúc tìm cách vượt qua tuyến hàng hải này.

IRGC cũng tuyên bố eo biển Hormuz hiện “rất nguy hiểm và đã hoàn toàn bị đóng cửa”.

Trước khi xảy ra vụ việc nêu trên, Iran thông báo đã chặn 4 tàu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Theo tuyên bố của IRGC, “trong vài giờ qua, bốn tàu vi phạm, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, đã tìm cách đi qua eo biển Hormuz và đều bị chặn lại tại chỗ trong một chiến dịch sử dụng kết hợp tên lửa và UAV”.

Đến nay, phía Mỹ chưa bình luận về tuyên bố Iran đã chặn 4 tàu. CNN cũng cho biết chưa thể xác minh độc lập các thông tin do Iran công bố.