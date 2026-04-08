Châu Âu hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Mỹ – Iran

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá việc Mỹ và Iran đạt được thoả thuận ngừng bắn là một tín hiệu tích cực. Ông Macron cho biết khoảng 15 quốc gia đang huy động lực lượng cho một nhiệm vụ phòng thủ, phối hợp với Iran nhằm bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động hàng hải ổn định tại eo biển Hormuz.

Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện nay là thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt xung đột một cách bền vững trong thời gian tới. Ông khẳng định mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua con đường ngoại giao, đồng thời cho biết Đức sẵn sàng tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiếp tục khẳng định đối thoại là con đường duy nhất để hướng tới ổn định lâu dài. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer nhận định lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần là một cơ hội quan trọng để khôi phục các kênh đối thoại, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ leo thang và thúc đẩy ổn định khu vực.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiếp tục khẳng định đối thoại là con đường duy nhất để hướng tới ổn định lâu dài, qua đó tái khẳng định lập trường nhất quán của Liên minh châu Âu trong việc ưu tiên các giải pháp ngoại giao đa phương.

Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu vẫn giữ thái độ thận trọng, cho rằng thỏa thuận hiện nay chỉ mang tính tạm thời và chưa đủ để bảo đảm một nền hòa bình bền vững.

Theo giới phân tích, phản ứng này cho thấy châu Âu đang nỗ lực cân bằng giữa việc ủng hộ giảm căng thẳng trong ngắn hạn và thúc đẩy một tiến trình đàm phán toàn diện hơn, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh năng lượng cũng như ổn định kinh tế toàn cầu.