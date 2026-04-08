Hàng nghìn người dân Iran tuần hành ăn mừng lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các “điều khoản chính” mà Tehran mong muốn đã được chấp nhận trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.
VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hôm 6/4, lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Mỹ-Israel bùng phát, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của mình chủ động thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 cho biết ông tin là Trung Quốc đã thuyết phục Iran đàm phán sau khi ông tuyên bố tạm dừng chiến dịch ném bom 2 tuần để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz.
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.
