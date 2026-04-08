Hàng nghìn người dân Iran tuần hành ăn mừng lệnh ngừng bắn

Thứ Tư, 18:05, 08/04/2026

VOV.VN - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần, hàng nghìn người dân Iran đã đổ xuống đường ăn mừng thỏa thuận ngừng giao tranh.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đổ ra đường tuần hành khi Iran đạt được lệnh ngừng bắn.
Theo thỏa thuận, các bên liên quan sẽ ngừng tấn công trong lúc đàm phán diễn ra. Trong thời gian này, tàu thuyền sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối của lực lượng vũ trang Iran và chịu một số "hạn chế kỹ thuật". 
Người đàn ông cầm cờ hô vang khẩu hiệu chiến thằng khi Iran đạt được lệnh ngừng bắn.
Một người biểu tình cầm tấm áp phích có hình ảnh Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei.
Hàng chục nghìn người ở thủ đô Tehran và nhiều địa phương khác đã đổ xuống đường tuần hành và ăn mừng.
Lệnh ngừng bắn được công bố chưa đầy hai giờ trước khi tối hậu thư mà Tổng thống Trump đặt ra với Iran hết hạn. Trong tối hậu thư này, ông Trump đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện của Iran, nếu nước này không đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz. 
Những người tuần hành mang theo cở của Iran và hô vang các khẩu hiệu chiến thắng
Những người biểu tình ủng hộ chính phủ Iran tuần hành ăn mừng sau tuyên bố ngừng bắn hai tuần trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo (Enqelab-e-Eslami) ở Tehran, Iran.
Những người biểu tình ủng hộ chính phủ hô vang khẩu hiệu khi họ cầm cờ Iran và áp phích của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ được tổ chức tại Islamabad, thủ đô của Pakistan vào ngày 10/4 và có thể kéo dài để hoàn thiện các chi tiết của một thỏa thuận.

Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần với Mỹ như thế nào?
VOV.VN - Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hôm 6/4, lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Mỹ-Israel bùng phát, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ thị cho các nhà đàm phán của mình chủ động thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Trump tiết lộ Trung Quốc can thiệp vào phút chót, thuyết phục Iran đàm phán
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 cho biết ông tin là Trung Quốc đã thuyết phục Iran đàm phán sau khi ông tuyên bố tạm dừng chiến dịch ném bom 2 tuần để đổi lấy việc Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Israel: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran không bao gồm xung đột tại Lebanon
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran không áp dụng đối với cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng thời đặt ra các điều kiện cụ thể đối với Tehran.

