中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thư ký NATO thăm Mỹ, nỗ lực hàn gắn quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Thứ Tư, 18:03, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 8/4 bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày một rạn nứt.

Chuyến đi của Tổng thư ký NATO Mark Rutte diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục chỉ trích lập trường của các đồng minh đối với chiến dịch quân sự ở Iran, đồng thời đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về khả năng rút khỏi liên minh quân sự.

tong thu ky nato tham my, no luc han gan quan he xuyen Dai tay duong hinh anh 1
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ NATO, trong khuôn khổ chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước, Tổng Thư ký Mark Rutte dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth để trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chỉ trích NATO là “hổ giấy” vì không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Iran, qua đó cho thấy những bất đồng ngày càng gia tăng giữa các đồng minh.

Trong bối cảnh này, ông Mark Rutte được đánh giá là nhân vật có khả năng duy trì đối thoại hiệu quả với Tổng thống Donald Trump nhờ cách tiếp cận thận trọng: tránh đối đầu trực diện, đồng thời nhấn mạnh các lợi ích chiến lược mà NATO mang lại cho Mỹ. Chiến lược này từng giúp ông đạt được một số kết quả nhất định, trong đó có việc giảm căng thẳng liên quan đến vấn đề Greenland và thúc đẩy các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.

Tuy nhiên, thách thức hiện nay phức tạp hơn nhiều. Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, vốn nằm ngoài phạm vi hoạt động truyền thống của NATO đã trở thành điểm nóng gây chia rẽ. Nhiều quốc gia châu Âu như Pháp và Đức công khai giữ khoảng cách, nhấn mạnh rằng họ không được tham vấn trước và không coi đây là ưu tiên chiến lược chung. Điều này phản ánh sự khác biệt ngày càng rõ rệt trong nhận thức an ninh giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Bên cạnh đó, các nguyên tắc cốt lõi của NATO, đặc biệt là Điều 5, cũng đang bị đặt dấu hỏi. Việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần ám chỉ khả năng không bảo vệ những đồng minh “đóng góp không đủ” đã làm suy giảm niềm tin vào cơ chế phòng thủ tập thể – nền tảng quan trọng của liên minh, nhất là sau sự kiện 11/9/2001.

Dù vậy, khả năng Mỹ rút hoàn toàn khỏi NATO vẫn bị hạn chế bởi các rào cản pháp lý trong nước. Thay vào đó, giới quan sát nghiêng về những biện pháp “giảm cam kết mềm” như cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu hoặc hạn chế chia sẻ tình báo, có thể làm suy yếu liên minh từ bên trong.

Chuyên gia Constanze Stelzenmuller tại Viện Brookings nhận định: “Tôi cho rằng khả năng Mỹ chính thức rút khỏi NATO là rất thấp, vì hai lý do chính. Thứ nhất là những rào cản pháp lý tại Quốc hội Mỹ, khiến một quyết định như vậy khó có thể được thông qua. Thứ hai, việc duy trì vai trò trong NATO mang lại cho Mỹ những lợi ích chiến lược rõ rệt, trong đó có khả năng tiếp cận thông tin về tính toán quốc phòng của các đồng minh châu Âu, cũng như duy trì đòn bẩy ảnh hưởng đối với các quyết định của họ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là trong hơn một năm qua, tần suất, mức độ và nội dung của các phát biểu mang tính chỉ trích từ các quan chức trong chính quyền, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đã làm xói mòn đáng kể độ tin cậy trong cam kết của Mỹ. Hệ quả là uy tín của chính liên minh cũng bị ảnh hưởng theo”.

Trong bối cảnh này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte dường như đang đặt cược vào mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ một số quan chức châu Âu cho rằng NATO cần thể hiện lập trường thống nhất và rõ ràng hơn thay vì phụ thuộc vào ngoại giao cá nhân.

Chuyến thăm lần này vì thế phản ánh một thực tế khó phủ nhận: NATO đang bước vào giai đoạn thử thách nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Khi lợi ích chiến lược giữa Mỹ và châu Âu ngày càng khác biệt, nhiệm vụ của ông Mark Rutte không chỉ dừng lại ở việc xoa dịu căng thẳng trước mắt, mà còn phải tái định hình nền tảng hợp tác lâu dài nhằm giúp liên minh thích ứng với một trật tự an ninh toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng.

Thu Hoài/VOV1
Tag: NATO mark rutte tổng thư ký NATO chuyến thăm Mỹ căng thẳng Mỹ châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ba Lan cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng trước khả năng Mỹ rút khỏi NATO
Ba Lan cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng trước khả năng Mỹ rút khỏi NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này nên xây dựng kế hoạch dự phòng cho khả năng Mỹ rút khỏi NATO và đưa ra các phương án an ninh thay thế để tránh bị bất ngờ.

Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran
Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz và những bất đồng ngày càng lộ rõ trong nội bộ liên minh.

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic
Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic

VOV.VN - Ngày 2/4, Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi thông báo Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự trên khắp vùng Bắc cực, khu vực Baltic và Ba Lan bắt đầu từ tháng này nhằm tăng cường khả năng răn đe của liên minh trong khu vực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ