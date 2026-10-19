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Châu Âu tập trận lớn tại Ba Lan, chuẩn bị bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine

Thứ Hai, 05:19, 19/10/2026
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VOV.VN - Các cường quốc châu Âu dự kiến ​​sẽ điều quân đến Ba Lan để tham gia các cuộc tập trận quân sự mô phỏng việc triển khai quân đến Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi.

Theo truyền thông châu Âu, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của ít nhất 1.500 binh sĩ đến từ Anh, Pháp và Đức cùng với Ba Lan. Cuộc diễn tập dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11 và được cho là một trong những cuộc diễn tập đầu tiên được thiết kế đặc biệt để diễn tập việc triển khai một lực lượng tiềm năng của châu Âu đến Ukraine sau khi ngừng bắn.

chau Au tap tran lon tai ba lan, chuan bi bao dam an ninh hau chien cho ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa

Các cuộc diễn tập này tập trung vào nhiệm vụ an ninh hậu chiến, nhằm mục đích giải quyết những thách thức an ninh bằng cách di chuyển và duy trì lực lượng châu Âu xuyên biên giới bao gồm cả các hoạt động quân đội, phối hợp giữa các lực lượng vũ trang quốc gia và việc cung cấp các nhu yếu phẩm như nhiên liệu, thực phẩm.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết hàng nghìn binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận lớn ở Ba Lan vào tháng tới để đảm bảo các đồng minh sẵn sàng hỗ trợ công tác huấn luyện quân sự và tái thiết hậu chiến mà Ukraine đang cần. Cuộc tập trận đã được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác ở Paris vào tháng 7 và sau đó được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk công bố. Sáng kiến ​​này do Anh và Pháp dẫn đầu, tập hợp các quốc gia đang nỗ lực xây dựng các thỏa thuận an ninh nhằm hỗ trợ một lệnh ngừng bắn tiềm năng và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh bên ngoài EU.

Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh các đồng minh châu Âu tìm cách thiết lập các đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine giữa sự không chắc chắn về diễn biến tương lai của cuộc xung đột và vai trò của Mỹ.

Hải Đăng/VOV-Praha
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