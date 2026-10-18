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NATO mở khóa huấn luyện tại Ba Lan, chuẩn bị gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Chủ Nhật, 08:45, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 17/10, truyền thông Ba Lan đưa tin, binh sĩ từ một số quốc gia thành viên NATO dự kiến sẽ tham gia diễn tập chung tại Ba Lan nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình tiềm năng tại Ukraine trong tương lai.

Truyền thông Ba Lan dẫn thông tin từ tờ The Times của Anh cho biết, ít nhất 1.500 binh sĩ từ Anh, Pháp, Đức sẽ tới Ba Lan để tham gia cuộc diễn tập chung vào tháng 11 tới để gìn giữ hoà bình tiềm năng tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

nato mo khoa huan luyen tai ba lan, chuan bi gin giu hoa binh tai ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Nội dung các cuộc diễn tập dự kiến sẽ tập trung vào thực hành các hoạt động hậu cần, bao gồm việc vận chuyển nhanh chóng nhân sự, trang thiết bị quân sự và các nguồn lực vật chất cần thiết. Các binh sĩ cũng sẽ diễn tập quy trình cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và những nhu yếu phẩm thiết yếu khác đến Ukraine, đồng thời đảm bảo sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang của các nước đồng minh.

Ngoài ra, cuộc diễn tập còn kiểm tra khả năng di chuyển của quân nhân qua biên giới và sự phối hợp giữa các đơn vị từ các nước khác nhau để duy trì hoạt động của một lực lượng đa quốc gia.

Cuộc diễn tập theo kế hoạch này là một phần của sáng kiến Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác được thành lập vào mùa xuân năm 2025, quy tụ hơn 30 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu, nhằm phối hợp viện trợ và đưa ra các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi ngừng bắn. Một trong những phương án đang được xem xét và thảo luận là việc đóng quân của các đơn vị quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine sau khi xung đột kết thúc nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ, huấn luyện quân sự và an ninh lâu dài của Ukraine.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cho biết, Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung đầu tiên tại Ba Lan vào mùa thu. Theo ông Tusk, kinh nghiệm của Ba Lan trong việc hỗ trợ Ukraine sẽ là yếu tố then chốt trong các cuộc diễn tập này.

Trước thông tin một số nước NATO lên kế hoạch diễn tập để chuẩn bị triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi kết thúc xung đột, Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo, quân đội nước ngoài đóng tại Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga.

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Xung đột Nga – NATO đang bắt đầu trên các vùng biển?

VOV.VN - Một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào tàu hàng trên Biển Đen đang làm dấy lên lo ngại rằng xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang các tuyến hàng hải quốc tế. Hệ lụy của nó chính là việc NATO sẽ có hành động khi chiến tranh chạm tới lãnh thổ của mình.

Như Hoa/VOV-Praha
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