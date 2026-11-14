Châu Âu thống nhất cử phái đoàn tập thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine

Phát biểu tại buổi họp báo bế mạc hội nghị không chính thức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh đây là nỗ lực phối hợp chung để đảm bảo châu Âu "lên tiếng bằng một giọng thống nhất". Ông Costa cho rằng việc có nhiều đại diện không phải là vấn đề đáng ngại, bởi phía Mỹ của Tổng thống Donald Trump cũng cử hai nhà đàm phán và Ukraine có từ ba đến bốn đại diện. Ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay là tận dụng đà tiến triển hiện tại để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tốt nhất.

Nhóm đàm phán của châu Âu sẽ bao gồm đại diện các định chế EU cùng nhóm E5, nòng cốt của "liên minh các nước tự nguyện". Ảnh: Reuters

Song song với việc chuẩn bị trở lại bàn đàm phán, EU khẳng định sẽ không nới lỏng sức ép đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố cách tốt nhất để buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán nghiêm túc là duy trì áp lực, đồng thời cho biết sẽ trình gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga trong những ngày tới.

Về hỗ trợ tài chính, các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua gói viện trợ trị giá 45 tỷ euro cho Ukraine tại Hội đồng châu Âu bất thường ở Brussels vào cuối tháng này. Khoản tiền dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính được Kiev xác định cho năm 2027 và có thể được huy động thông qua một khoản vay chung mới.

Quyết định lập phái đoàn tập thể được đưa ra sau khi châu Âu vắng mặt tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi (UAE) tuần này, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng ủng hộ sự hiện diện của EU và đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cũng đồng tình đưa châu Âu trở lại bàn thương lượng.

Trước hội nghị, nội bộ châu Âu tồn tại nhiều quan điểm khác nhau: Thủ tướng Italy Giorgia Meloni yêu cầu làm rõ vai trò và đảm bảo sự tham gia của Rome, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nghiêng về định dạng nhóm E3 để có thể bao gồm cả Anh. Ông Merz cũng lưu ý rằng thành phần và danh tính cụ thể của các nhà đàm phán có thể linh hoạt thay đổi tùy theo từng cuộc họp.