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Ukraine muốn đưa vấn đề ngừng bắn vào vòng đàm phán mới với Nga

Thứ Sáu, 09:03, 13/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh kế hoạch đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng chương trình nghị sự sẽ bao gồm các biện pháp ngừng bắn và giảm leo thang xung đột.

Phát biểu sau cuộc gặp với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Dublin (Ireland), Tổng thống Zelensky hoan nghênh thông tin đại diện các nước châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán sắp tới. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình sau thời gian dài đình trệ.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin, Ireland, ngày 12/11/2026. Ảnh: Reuters

“Điều quan trọng là mọi bế tắc đã được tháo gỡ. Chúng tôi đã quyết định xây dựng chương trình nghị sự liên quan đến các biện pháp giảm leo thang, cũng như những hình thức ngừng bắn có thể thực hiện. Tôi hy vọng những nội dung này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Đây là điều rất quan trọng”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố trên sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga, Mỹ và Ukraine được nối lại tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11/11, đánh dấu vòng tiếp xúc đầu tiên giữa các bên sau khoảng 9 tháng gián đoạn.

Trước đó cùng ngày 12/11, ông Witkoff và ông Kushner đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, tập trung trao đổi về kết quả đàm phán ba bên tại Abu Dhabi và triển vọng thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Sau cuộc gặp, ông Witkoff thông báo các bên đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán mới trong thời gian tới, với sự tham gia của đại diện các nước châu Âu.

Về phía Nga, Tổng thống Putin khẳng định Moscow chưa bao giờ phản đối đối thoại với châu Âu, đồng thời bày tỏ mong muốn đạt được một nền hòa bình bền vững, lâu dài.

Sau cuộc hội đàm tại Moscow, hai đại diện Mỹ đã tới Dublin để gặp Tổng thống Zelensky, người đang có mặt tại Ireland tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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