Cháy động cơ máy bay khi cất cánh tại Ấn Độ, 6 người nhập viện

Chủ Nhật, 15:44, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 26/4, 6 hành khách bị thương và phải nhập viện khi động cơ của một máy bay chở khách của hãng hàng không Thụy Sĩ (Swiss International Air Lines) bị bốc cháy trong hành trình cất cánh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Sự cố xảy ra  tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khi chiếc máy bay Airbus A330 thực hiện chuyến bay số hiệu LX147 từ Delhi đi Zurich. Trong quá trình tăng tốc cất cánh vào khoảng 1 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), một động cơ bất ngờ gặp trục trặc và bốc cháy, buộc phi hành đoàn phải lập tức dừng cất cánh.

chay dong co may bay khi cat canh tai An Do, 6 nguoi nhap vien hinh anh 1
Sự cố máy bay của hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ. Ảnh: NDTV

Toàn bộ hành khách sau đó được sơ tán ngay trên đường băng bằng cầu trượt khẩn cấp. Những hành khách không thể sử dụng cầu trượt đã được hỗ trợ bằng cầu thang. Giới chức cho biết 6 người bị thương trong quá trình sơ tán và đã được đưa tới bệnh viện, trong khi phi hành đoàn không ghi nhận thương tích.

Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ (Swiss International Air Lines) xác nhận trên máy bay có 228 hành khách cùng 4 trẻ sơ sinh, đồng thời cho biết đã thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý sự cố. Hãng nhấn mạnh quyết định sơ tán được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa sau khi đánh giá tình hình.

Hiện các hành khách đang được hỗ trợ tại sân bay, bao gồm sắp xếp lại hành trình hoặc chỗ lưu trú tạm thời. Hãng cũng đã phát thẻ liên lạc để duy trì kết nối với hành khách trong quá trình xử lý.

Swiss International Air Lines cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Ấn Độ để điều tra nguyên nhân sự cố. Các chuyên gia kỹ thuật của hãng dự kiến sẽ tới Delhi để kiểm tra máy bay và đưa ra các bước xử lý tiếp theo, khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tin liên quan

Vụ rơi máy bay quân sự tại Colombia: Ít nhất 34 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Colombia cho biết, ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia chở 125 người gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực Amazon, miền nam nước này, vào ngày 23/3.

VOV.VN - Giới chức Colombia cho biết, ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia chở 125 người gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại khu vực Amazon, miền nam nước này, vào ngày 23/3.

Lý giải cách quân nhân Mỹ thoát hiểm trong vụ máy bay F-15 bị bắn rơi ở Iran

VOV.VN - Chuyên gia quân sự Cedric Leighton mới đây đã lý giải cách chương trình huấn luyện sinh tồn giúp quân nhân Mỹ sống sót trong vùng chiến sự - một kỹ năng sống còn vừa được chứng kiến qua sự cố máy bay F-15 bị bắn hạ tại Iran vừa qua.

VOV.VN - Chuyên gia quân sự Cedric Leighton mới đây đã lý giải cách chương trình huấn luyện sinh tồn giúp quân nhân Mỹ sống sót trong vùng chiến sự - một kỹ năng sống còn vừa được chứng kiến qua sự cố máy bay F-15 bị bắn hạ tại Iran vừa qua.

Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đánh dấu vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai trong ngành này chỉ trong vòng ba ngày.

VOV.VN - Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đánh dấu vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai trong ngành này chỉ trong vòng ba ngày.

