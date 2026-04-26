Cháy động cơ máy bay khi cất cánh tại Ấn Độ, 6 người nhập viện

Sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khi chiếc máy bay Airbus A330 thực hiện chuyến bay số hiệu LX147 từ Delhi đi Zurich. Trong quá trình tăng tốc cất cánh vào khoảng 1 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), một động cơ bất ngờ gặp trục trặc và bốc cháy, buộc phi hành đoàn phải lập tức dừng cất cánh.

Toàn bộ hành khách sau đó được sơ tán ngay trên đường băng bằng cầu trượt khẩn cấp. Những hành khách không thể sử dụng cầu trượt đã được hỗ trợ bằng cầu thang. Giới chức cho biết 6 người bị thương trong quá trình sơ tán và đã được đưa tới bệnh viện, trong khi phi hành đoàn không ghi nhận thương tích.

Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ (Swiss International Air Lines) xác nhận trên máy bay có 228 hành khách cùng 4 trẻ sơ sinh, đồng thời cho biết đã thành lập đội phản ứng nhanh để xử lý sự cố. Hãng nhấn mạnh quyết định sơ tán được đưa ra như một biện pháp phòng ngừa sau khi đánh giá tình hình.

Hiện các hành khách đang được hỗ trợ tại sân bay, bao gồm sắp xếp lại hành trình hoặc chỗ lưu trú tạm thời. Hãng cũng đã phát thẻ liên lạc để duy trì kết nối với hành khách trong quá trình xử lý.

Swiss International Air Lines cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Ấn Độ để điều tra nguyên nhân sự cố. Các chuyên gia kỹ thuật của hãng dự kiến sẽ tới Delhi để kiểm tra máy bay và đưa ra các bước xử lý tiếp theo, khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu.