Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng

Vụ việc xảy ra chiều 21/4, khi khoảng 40 công nhân đang lắp ráp pháo hoa để chuẩn bị cho một lễ hội truyền thống sắp tới. Theo giới chức địa phương, ngoài 13 người thiệt mạng, ít nhất 5 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị thương. Sức ép của vụ nổ lớn đến mức có thể cảm nhận từ khoảng cách vài km, khiến một số người dân nhầm tưởng là động đất, đồng thời gây hư hại nhiều công trình lân cận.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do hiện trường nằm trong khu vực các lán tạm gần ruộng lúa, giao thông hạn chế, trong khi các vụ nổ thứ cấp tiếp tục xảy ra sau đó, làm gián đoạn hoạt động ứng cứu.

Giới chức bang Kerela cho biết nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Một số nhận định ban đầu cho rằng nền nhiệt ngoài trời ở mức cao có thể đã làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, qua đó góp phần dẫn tới vụ tai nạn. Chính quyền đã yêu cầu tiến hành điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường hỗ trợ y tế cho các nạn nhân, trong khi Thủ tướng Narendra Modi thông báo hỗ trợ tài chính cho gia đình người thiệt mạng và những người bị thương.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn pháo hoa thứ hai chỉ trong ba ngày qua tại Ấn Độ. Trước đó, một vụ nổ ở bang Tamil Nadu ngày 19/4 đã khiến ít nhất 25 công nhân thiệt mạng. Các vụ việc liên tiếp làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn trong ngành công nghiệp pháo hoa của nước này – lĩnh vực thường xuyên xảy ra sự cố do điều kiện sản xuất lạc hậu và việc xử lý hóa chất dễ cháy trong không gian chật hẹp.

Thực tế này cho thấy, Ấn Độ cần khẩn trương siết chặt các tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực sản xuất pháo hoa, đặc biệt trong mùa lễ hội - thời điểm hoạt động sản xuất và sử dụng dịch vụ này gia tăng mạnh trên toàn quốc.