Nóng thế giới ngày 29/6: Phép màu giữa đống đổ nát sau động đất kép ở Venezuela

Những phép màu giữa đống đổ nát sau động đất kép ở Venezuela: Giữa cuộc chạy đua gấp rút, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đô thị của Mỹ phối hợp với lực lượng cứu hỏa Venezuela đã đưa một em bé 9 tháng tuổi cùng mẹ ra khỏi đống đổ nát sau hơn một ngày mắc kẹt. Cả hai đều còn sống và chỉ bị thương nhẹ. Hình ảnh em bé được chuyền tay qua các nhân viên cứu hộ, rồi đoàn tụ với người thân trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt xúc động đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Giữa khung cảnh tang thương, mỗi người được đưa ra khỏi đống đổ nát còn sống, mỗi cái ôm đoàn tụ của các gia đình và mỗi hành động sẻ chia của lực lượng cứu hộ quốc tế đang trở thành nguồn động viên to lớn, thắp lên hy vọng giữa một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Venezuela từng phải đối mặt.

Số người thiệt mạng do trận động đất kép tại Venezuela đã vượt quá 1.430 người và dự kiến con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng cao do hàng chục nghìn người vẫn đang được thông báo chưa rõ tung tích. Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại vật chất do động đất lên tới khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela.

Đội cứu hộ Mỹ giải cứu thành công em bé mắc kẹt dưới đống đổ nát tại Venezuela

Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, thử thách thỏa thuận hòa bình: Chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột và mở ra lộ trình đàm phán hòa bình kéo dài 60 ngày, quan hệ giữa hai bên lại xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới.

Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào Iran ngày thứ hai liên tiếp, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz. Đây là đợt leo thang tồi tệ nhất kể từ khi hai bên ký kết bản ghi nhớ gần hai tuần trước. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi một tàu chở dầu treo cờ Panama bị máy bay không người lái của Iran tấn công vào sáng sớm 27/6. Tổng thống Donald Trump chỉ trích hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời phía Mỹ cũng cho rằng đây chỉ là đòn đáp trả có giới hạn, không phải sự khởi đầu của một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu căng thẳng leo thang. Iran đồng thời bác bỏ cáo buộc là bên vi phạm thỏa thuận, cho rằng các biện pháp kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz nằm trong quyền quản lý của nước này.

Hình ảnh trích xuất từ video cho thấy khói và lửa bốc lên sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành tấn công các mục tiêu quân sự của Iran.

Mỹ không kích 10 mục tiêu Iran, vùng Vịnh chỉ trích cuộc tấn công UAV vào Bahrain: Quân đội Mỹ ngày 27/6 cho biết đã tiến hành không kích 10 mục tiêu quân sự tại Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước tiếp tục bị thử thách sau ngày thứ hai liên tiếp xảy ra các vụ tấn công.

CENTCOM xác nhận chiến dịch nhằm vào 10 mục tiêu quân sự tại nhiều địa điểm trong và xung quanh eo biển Hormuz. Các cuộc không kích mới cho thấy nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, bất chấp việc hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm tạo điều kiện đàm phán một thỏa thuận toàn diện chấm dứt xung đột.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bahrain cho biết nước này đã trở thành mục tiêu của "một số máy bay không người lái của Iran", đồng thời lên án đây là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của người dân". Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công nhiều địa điểm của "quân đội Mỹ trong khu vực", song không nêu rõ mục tiêu cụ thể.

Nga và Ukraine gia tăng các đợt tấn công bằng UAV: Theo giới chức địa phương, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo binh đã khiến dân thường thiệt mạng ở cả hai bên biên giới Nga - Ukraine trong ngày 27/6. Tại tỉnh Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine, quyền Thống đốc Yegor Kovalchuk cho biết trên Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng khi đang ngồi trên ô tô tại một ngôi làng gần biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga, được các hãng thông tấn Nga dẫn lời, cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 124 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối cùng ngày.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin liên tục đăng tải các thông báo về việc các UAV của Ukraine hướng về thủ đô đã bị đánh chặn. Theo thống kê không chính thức của các hãng thông tấn Nga, 24 UAV đã bị bắn hạ trong ngày.

Về phía Ukraine, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, cho biết hơn 40 cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương tại khu vực gần thành phố Nikopol...

Nga - Trung phối hợp tuần tra trên không, Nhật - Hàn quan ngại: Các đơn vị tác chiến trên không của Nhật Bản và Hàn Quốc vừa có những phi vụ đột xuất trước một đợt hoạt động quân sự chung quy mô lớn giữa Nga và Trung Quốc.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết, ngày 27/6, hơn 10 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã tiến hành các phi vụ tại khu vực trên không thuộc vùng biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và đi cả vào khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc. Các khí tài này bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Mặc dù không hề bị xâm phạm không phận, nhưng không quân Hàn Quốc đã điều nhiều máy bay chiến đấu đến khu vực để tránh các tình huống ngẫu phát.

Nhật - Hàn nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng "hướng tới tương lai": Ngày 28/6, tại Seoul đã diễn cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà và người đồng cấp Nhật Bản đang ở thăm Hàn Quốc. Đây là lần thứ tư, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cùng người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back gặp gỡ trực tiếp và trao đổi ý kiến về các vấn đề song phương kể từ tháng 11/2025, trong đó, cuộc gặp gần đây nhất là vào ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, tại hội đàm, hai người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật - Hàn đã thỏa thuận làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường giao lưu giữa Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và Phi đoàn Tiêm kích số 8, còn được biết tới với tên gọi Phi đội Đại bàng đen - đơn vị của không quân Hàn Quốc vừa được Nhật Bản hỗ trợ tiếp dầu khẩn cấp trong một phi vụ hồi tháng 1 vừa qua, tiếp nối hoạt động huấn luyện chung về tìm kiếm - cứu nạn giữa hải quân Hàn Quốc và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thắt chặt hợp tác trên lĩnh vực hải quân...

Hơn 4,4 triệu cử tri Bangkok (Thái Lan) bỏ phiếu bầu Thống đốc và Hội đồng đô thị: Sáng 28/6, hơn 4,4 triệu cử tri Bangkok bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Thống đốc và Hội đồng đô thị nhiệm kỳ mới. Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất ở cấp địa phương của Thái Lan, quyết định bộ máy điều hành thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế và tài chính của cả nước trong 4 năm tới.

Mỗi cử tri bỏ 2 lá phiếu-phiếu màu xanh bầu Thống đốc Bangkok và phiếu màu hồng bầu thành viên Hội đồng đô thị

Trong cuộc bầu cử lần này, mỗi cử tri nhận hai lá phiếu, gồm phiếu màu xanh bầu Thống đốc Bangkok và phiếu màu hồng bầu thành viên Hội đồng đô thị. Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã huy động hơn 72.000 nhân sự làm nhiệm vụ tại hơn 6.600 điểm bỏ phiếu trên toàn thủ đô.

Theo giới quan sát, Cựu Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt được đánh giá là ứng cử viên có nhiều lợi thế trước ngày bầu cử nhờ kết quả điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua cùng các cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng sống, phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức dự đoán do nắng nóng cực đoan: Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ngày 28/6 cho biết, nước này đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức dự đoán trong đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng thực tế nhiều khả năng sẽ còn tăng khi có thêm dữ liệu được cập nhật.

Theo cơ quan này, số liệu hiện mới chỉ mang tính sơ bộ. Phần lớn các trường hợp tử vong là người từ 65 tuổi trở lên, trong khi dữ liệu từ các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc vẫn đang được tổng hợp, khiến số ca tử vong có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Giới chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng đang trở thành một trong những hệ quả rõ nét nhất của biến đổi khí hậu, đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế và công tác ứng phó thiên tai tại châu Âu.

Đội cứu hộ Mỹ giải cứu thành công em bé mắc kẹt dưới đống đổ nát tại Venezuela

AI đặt ra ba thách thức lớn đối với giáo dục đại học: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường đại học, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động dạy và học. Theo Quang Minh Nhật báo (Trung Quốc), có ba vấn đề nổi bật.

Thứ nhất, tốc độ phát triển của AI nhanh hơn nhiều so với quá trình đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, khiến giáo dục có nguy cơ chạy theo công nghệ thay vì phục vụ mục tiêu đào tạo.

Thứ hai, AI hỗ trợ cá nhân hóa việc học, nhưng nhiều sinh viên chưa xác định rõ mục tiêu và định hướng nghề nghiệp khi bước vào đại học, nên việc cá nhân hóa có thể chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Thứ ba, AI có thể làm suy giảm năng lực tư duy độc lập nếu người học quá phụ thuộc vào các câu trả lời sẵn có. Theo các chuyên gia, quá trình tự tìm tòi, phân tích và vượt qua khó khăn là yếu tố quan trọng để phát triển tư duy phản biện và sáng tạo.

Các chuyên gia cho rằng giáo dục đại học cần khai thác hiệu quả AI nhưng vẫn lấy phát triển con người làm trung tâm, bảo đảm những giá trị cốt lõi của giáo dục không bị mai một.