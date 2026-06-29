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Thêm 33 nạn nhân động đất ở Venezuela được cứu sống

Thứ Hai, 05:30, 29/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng cứu hộ động đất ở Venezuela cùng nhiều đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian, để tìm kiếm những người sống sót, 4 ngày sau khi 2 trận động đất mạnh liên tiếp tàn phá bang ven biển La Guaira ở miền Bắc nước này. 


Chính phủ Venezuela ngày 28/6 cho biết, số người thiệt mạng trong 2 trận động đất liên tiếp tại nước này đã tăng lên 1.450 người, trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích. Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm 33 người sống sót trong cuối tuần, trong đó có nhiều trẻ em. Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy thêm người còn sống đang dần thu hẹp khi thời gian vàng sau thảm họa đã trôi qua.

Theo các cơ sở dữ liệu do thân nhân nạn nhân và các tổ chức dân sự lập nên, gần 50.000 người hiện vẫn chưa được xác định tung tích. Trong nhiều ngày qua, người dân và các tình nguyện viên đã tự mình đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người thân trước khi hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ.

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Một tòa nhà bị sập do động đất ở Venezuela - Ảnh: Reuters

Nỗ lực cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn do hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra, làm hư hại thêm nhiều công trình và đe dọa an toàn của lực lượng cứu nạn. Tại nhiều khu vực, người dân phản ánh tình trạng thiếu máy móc hạng nặng và cho rằng, phản ứng ban đầu chưa đáp ứng được quy mô của thảm họa.

Trước các nỗ lực cứu hộ, Chính phủ Venezuela đã cảm ơn các tình nguyện viên tham gia vận chuyển hàng cứu trợ tới La Guaira, nhưng đồng thời siết chặt việc ra vào khu vực này. Nhà chức trách cho biết, chỉ những phương tiện và nhân viên được cấp phép mới được lưu thông, nhằm bảo đảm các xe cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Nhiều quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn, nhân viên y tế và viện trợ nhân đạo tới Venezuela. Liên Hợp quốc cũng triển khai các chuyên gia hỗ trợ công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại, trong khi các nỗ lực tìm kiếm người sống sót vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

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Quang Trung/VOV-Washington
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