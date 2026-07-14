Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, vụ hỏa hoạn bùng phát với hai đám cháy chính. Đám cháy thứ nhất bắt đầu từ tối Chủ nhật và đã thiêu rụi khoảng 1.200 hecta. Đám cháy thứ hai bùng phát vào chiều thứ Hai (13/07) sát thị trấn Fontainebleau nơi có 15.000 dân cư sinh sống, nhanh chóng thiêu rụi thêm 100 hecta. Đây được đánh giá là một trong ba vụ cháy rừng lớn nhất tại nửa phía Bắc nước Pháp trong vòng 20 năm trở lại đây.

Đám cháy thứ hai bùng phát vào chiều thứ Hai (13/7) sát thị trấn Fontainebleau nơi có 15.000 dân cư sinh sống, nhanh chóng thiêu rụi thêm 100hecta - Ảnh: Reuters

Ông Christophe Boulan, một người dân địa phương chia sẻ: “Đây là một vụ cháy có quy mô rất lớn. Chúng tôi thực sự chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tương tự tại khu rừng này. Tôi sinh ra ở Fontainebleau nhưng trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ thấy một đám cháy dữ dội đến vậy”.

Để khống chế giặc lửa, lực lượng cứu hỏa đã phải huy động một nguồn lực khổng lồ chưa từng có tại khu vực này. Khoảng 600 lính cứu hỏa đã túc trực và chiến đấu liên tục xuyên đêm cùng với sự hỗ trợ của 6 máy bay chuyên dụng và 3 trực thăng chữa cháy. Tổng cộng có 187 lượt thả nước đã được thực hiện chỉ riêng trong ngày thứ Hai để cố gắng dập tắt đám cháy.

Ông Olivier Compta, chỉ huy lực lượng cứu hỏa nói: “Trong suốt buổi tối, chúng tôi tập trung dập lửa và ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đến đêm, khi tình hình diễn biến phức tạp hơn, lực lượng cứu hỏa chuyển sang chiến thuật bảo vệ khu dân cư”.

Trước diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp tiết lộ đám cháy có dấu hiệu cố ý phóng hỏa khi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 điểm phát hỏa khác nhau nằm trong vòng bán kính chỉ 1.000 mét. Hiện, Viện kiểm sát Fontainebleau đã vào cuộc điều tra.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm tại hiện trường. Trên phạm vi toàn quốc, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Pháp đã bắt giữ tổng cộng 59 người liên quan đến các hành vi cố ý hoặc vô ý gây hỏa hoạn, trong đó có 7 người đã bị tạm giam.

Tại Fontainbleau, hơn 1.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp, bao gồm cả khách du lịch tại một khu cắm trại sát bìa rừng. Nhiều người dân địa phương cho biết họ phải thức dậy trong bầu không khí đặc quánh khói bụi gây cay mắt và rát cổ họng. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác nhận chưa có thương vong về người và thiệt hại về vật chất tạm thời vẫn ở mức hạn chế.

Vụ cháy tại Fontainebleau chỉ là một phần trong bức tranh thiên tai đáng lo ngại tại Pháp. Từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 32.000 hecta rừng bị thiêu rụi, con số này đã vượt qua tổng diện tích thiệt hại của cả mùa cháy rừng năm 2025.