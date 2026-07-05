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Nắng nóng trở lại, nhiều vụ cháy rừng tiếp diễn tại Pháp

Chủ Nhật, 17:59, 05/07/2026
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VOV.VN - Ngày 4/7, nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng khi nhiều đám cháy vẫn đang bùng phát tại các khu vực miền Nam trong bối cảnh một đợt nắng nóng mới bắt đầu xuất hiện.

Cơ quan khí tượng Pháp đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên màu cam đối với bảy tỉnh miền Nam nước Pháp. 

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Một vụ cháy rừng ở Pháp. Ảnh: Francinfo.

Theo dự báo, nhiệt độ tại các địa phương gồm Ardèch, Aude, Drôme, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales và Vaucluse sẽ phổ biến từ 35-37°C, một số khu vực có thể lên tới gần 40°C. Giới khí tượng nhận định đây là khởi đầu của một đợt nắng nóng mới có khả năng mở rộng ra nhiều vùng của Pháp trong những ngày tới, chỉ ít ngày sau khi đợt nắng nóng kéo dài cuối tháng 6 vừa qua kết thúc.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế nhiều vụ cháy rừng tại các tỉnh miền Nam như Aude, Drôme, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales. Điều kiện thời tiết khô hạn, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp cùng gió mạnh đang tiếp thêm dầu vào lửa, khiến nguy cơ bùng phát các đám cháy mới luôn chực chờ ở mức rất cao.

Giới chức Pháp cho biết từ đầu mùa cháy rừng đến nay đã ghi nhận khoảng 7.000 sự cố hỏa hoạn trên cả nước, thiêu rụi khoảng 8.700 héc-ta rừng và thảm thực vật. Mỗi ngày, khoảng 2.000 lính cứu hỏa chuyên nghiệp, tình nguyện viên và lực lượng quân sự được huy động tham gia công tác chữa cháy và ứng phó khẩn cấp tại các khu vực có nguy cơ cao.

Các chuyên gia cảnh báo mùa cháy rừng năm nay có thể kéo dài và diễn biến phức tạp hơn do tác động của biến đổi khí hậu, khiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn so với trước đây. Trong kịch bản nhiều đám cháy lớn xảy ra đồng thời, hệ thống ứng phó khẩn cấp và khả năng điều động lực lượng giữa các vùng chắc chắn sẽ phải chịu sức ép đáng kể.

Trước tình hình trên, chính quyền Pháp tiếp tục kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động có nguy cơ phát sinh hỏa hoạn, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống cháy rừng và theo dõi sát các cảnh báo của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian nắng nóng kéo dài.

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Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

VOV.VN - Cháy rừng bùng phát tại các hòn đảo du lịch Hy Lạp, trong đó có Rhodes và Corfu, lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều phương tiện đường bộ và đường không để dập lửa, đồng thời điều tra nguyên nhân liên quan đến các vụ sơ suất gây cháy.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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