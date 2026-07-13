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Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

Thứ Hai, 16:27, 13/07/2026
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VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Lực lượng chức năng cho biết, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, bùng phát vào chiều 12/7 gần vùng Noisy-sur-École, phía nam Thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng 13/7, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 héc-ta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Ít nhất 15 ngôi nhà nằm sâu trong rừng đã phải sơ tán khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, Laurent Nuñez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường vào sáng 13/7 để chỉ đạo công tác cứu hộ.

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Khói bốc lên trong vụ cháy rừng ở Pháp. Ảnh: Reuters.

Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 héc-ta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Hỏa hoạn đã phá hủy 2 nhà dân, 3 nhà lưu động và làm hư hại đường dây điện cao thế. Khoảng 200 lính cứu hỏa cùng với sự hỗ trợ của 80 người dân địa phương đã nỗ lực cô lập các mũi lửa chính trước nửa đêm.

Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch. Về đường bộ, cao tốc A5 và A6 bị cắt đứt hoàn toàn ở cả hai chiều tại nhiều phân đoạn. Về đường sắt, tuyến tàu cao tốc TGV nối liền Paris – Lyon, bị gián đoạn nghiêm trọng, hàng loạt chuyến tàu phải đổi lộ trình khiến hàng ngàn hành khách bị kẹt lại nhiều giờ tại nhà ga. Đối với ngành năng lượng, do nhiệt độ nước sông và biển tăng cao không đảm bảo tiêu chuẩn làm mát an toàn môi trường, tập đoàn điện lực Pháp đã phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất hoạt động của 7 lò phản ứng khác.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Cảnh sát trưởng Paris đã ra lệnh hủy bỏ các buổi dạ tiệc truyền thống của lính cứu hỏa thường niên cùng nhiều sự kiện thể thao khác. Ban tổ chức giải đua Tour de France cho chặng đua ngày Chủ Nhật cũng buộc phải cắt bớt 30 km lộ trình (chỉ còn 155,5 km) do thời tiết tại vùng Corrèze chạm ngưỡng gần .

Bộ Nội vụ Pháp nhấn mạnh tính từ đầu năm đến nay, nước Pháp đã ghi nhận khoảng 25.000 héc-ta rừng bị cháy, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, số ca tử vong do đuối nước tăng mạnh với 139 trường hợp kể từ ngày 19/6, tăng hơn 18% so với năm ngoái, do người dân đổ xô đi giải nhiệt tại các sông hồ và bờ biển.        

Anh Tuấn/VOV-Paris
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