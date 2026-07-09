Cháy rừng tại Pháp: Gần 7.500 ha bị thiêu rụi, 12.000 người phải sơ tán

Trong một thông báo, lực lượng chức năng Pháp cho biết tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Pyrénées-Orientales, nơi ngọn lửa đã càn quét hơn 4.900 ha rừng và buộc khoảng 12.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú.

Một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 hectar rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi (Ảnh: Reuters)

Dù chính quyền địa phương cho biết tình hình đang có dấu hiệu cải thiện nhờ nỗ lực của khoảng 800 lính cứu hỏa, đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát và nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu.

Song song với đó, một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 ha rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, liên tục gây khó khăn cho công tác dập lửa suốt nhiều giờ liền.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần hai tháng qua do thiếu mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Hệ quả là nguy cơ cháy rừng không còn bó hẹp ở miền Nam mà đã lan rộng ra toàn quốc, khiến 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo "cao" và 7 tỉnh khác ở mức "rất cao".

Ngay cả các khu vực phía Tây, Tây Nam, miền Trung và vùng phụ cận Paris như Essonne hay Deux-Sèvres cũng ghi nhận mức nguy hiểm tối đa, buộc nhiều địa phương phải ra quyết định hủy bỏ các màn bắn pháo hoa truyền thống dịp Quốc khánh 14/7 để phòng ngừa rủi ro.

Chính sự lan rộng nhanh chóng của các đám cháy đã đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình trạng áp lực và căng thẳng tột độ ngay từ đầu hè. Khó khăn càng chồng chất khi việc huy động nhân lực, bao gồm cả lính cứu hỏa chuyên nghiệp lẫn tình nguyện viên, đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng do chưa bước vào kỳ nghỉ hè chính thức.

Giữa bối cảnh hiểm nguy đó, một mất mát đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Savoie vào ngày 08/07, khi một hạ sĩ cứu hỏa tình nguyện mới 22 tuổi đã hy sinh do bị đá lở đè trúng trong lúc nỗ lực khống chế ngọn lửa suốt đêm, để lại tổn thất lớn lao cho lực lượng tuyến đầu.