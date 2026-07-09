English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy rừng tại Pháp: Gần 7.500 ha bị thiêu rụi, 12.000 người phải sơ tán

Thứ Năm, 09:17, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Pháp đang phải căng mình đối phó với làn sóng cháy rừng dữ dội xảy ra ngay từ đầu mùa hè. Tính đến ngày 9/7, gần 7.500 ha rừng đã bị thiêu rụi. Thời tiết khô hạn kéo dài và nắng nóng gay gắt đang khiến tình hình trở nên vô cùng tồi tệ.

Trong một thông báo, lực lượng chức năng Pháp cho biết tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Pyrénées-Orientales, nơi ngọn lửa đã càn quét hơn 4.900 ha rừng và buộc khoảng 12.000 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú.

chay rung tai phap gan 7.500 ha bi thieu rui, 12.000 nguoi phai so tan hinh anh 1
Một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 hectar rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi (Ảnh: Reuters)

Dù chính quyền địa phương cho biết tình hình đang có dấu hiệu cải thiện nhờ nỗ lực của khoảng 800 lính cứu hỏa, đám cháy vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát và nguy cơ bùng phát trở lại vẫn hiện hữu.

Song song với đó, một điểm nóng khác tại tỉnh Drôme cũng đã ghi nhận khoảng 2.500 ha rừng bị thiêu rụi trong bối cảnh điều kiện thời tiết cực kỳ bất lợi, liên tục gây khó khăn cho công tác dập lửa suốt nhiều giờ liền.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần hai tháng qua do thiếu mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Hệ quả là nguy cơ cháy rừng không còn bó hẹp ở miền Nam mà đã lan rộng ra toàn quốc, khiến 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo "cao" và 7 tỉnh khác ở mức "rất cao".

Ngay cả các khu vực phía Tây, Tây Nam, miền Trung và vùng phụ cận Paris như Essonne hay Deux-Sèvres cũng ghi nhận mức nguy hiểm tối đa, buộc nhiều địa phương phải ra quyết định hủy bỏ các màn bắn pháo hoa truyền thống dịp Quốc khánh 14/7 để phòng ngừa rủi ro.

Chính sự lan rộng nhanh chóng của các đám cháy đã đẩy lực lượng cứu hỏa vào tình trạng áp lực và căng thẳng tột độ ngay từ đầu hè. Khó khăn càng chồng chất khi việc huy động nhân lực, bao gồm cả lính cứu hỏa chuyên nghiệp lẫn tình nguyện viên, đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng do chưa bước vào kỳ nghỉ hè chính thức.

Giữa bối cảnh hiểm nguy đó, một mất mát đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Savoie vào ngày 08/07, khi một hạ sĩ cứu hỏa tình nguyện mới 22 tuổi đã hy sinh do bị đá lở đè trúng trong lúc nỗ lực khống chế ngọn lửa suốt đêm, để lại tổn thất lớn lao cho lực lượng tuyến đầu.

 

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp
Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

VOV.VN - Cháy rừng bùng phát tại các hòn đảo du lịch Hy Lạp, trong đó có Rhodes và Corfu, lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều phương tiện đường bộ và đường không để dập lửa, đồng thời điều tra nguyên nhân liên quan đến các vụ sơ suất gây cháy.

Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

VOV.VN - Cháy rừng bùng phát tại các hòn đảo du lịch Hy Lạp, trong đó có Rhodes và Corfu, lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều phương tiện đường bộ và đường không để dập lửa, đồng thời điều tra nguyên nhân liên quan đến các vụ sơ suất gây cháy.

Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán
Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán

VOV.VN - Ngày 1/7, các vụ cháy rừng lớn đầu tiên trong năm đã đồng loạt bùng phát tại miền Nam nước Pháp, buộc cơ quan chức năng phải sơ tán hàng ngàn người và huy động lực lượng cứu hỏa khổng lồ.

Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán

Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán

VOV.VN - Ngày 1/7, các vụ cháy rừng lớn đầu tiên trong năm đã đồng loạt bùng phát tại miền Nam nước Pháp, buộc cơ quan chức năng phải sơ tán hàng ngàn người và huy động lực lượng cứu hỏa khổng lồ.

Cháy rừng lan rộng tại Tây Nam nước Mỹ, nhiều bang trong tình trạng báo động
Cháy rừng lan rộng tại Tây Nam nước Mỹ, nhiều bang trong tình trạng báo động

VOV.VN - Các đám cháy rừng đang tiếp tục lan rộng tại khu vực Tây Nam nước Mỹ khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến nguy cơ cháy đạt mức "cực kỳ nguy hiểm", mức cảnh báo cao nhất do Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành.

Cháy rừng lan rộng tại Tây Nam nước Mỹ, nhiều bang trong tình trạng báo động

Cháy rừng lan rộng tại Tây Nam nước Mỹ, nhiều bang trong tình trạng báo động

VOV.VN - Các đám cháy rừng đang tiếp tục lan rộng tại khu vực Tây Nam nước Mỹ khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh khiến nguy cơ cháy đạt mức "cực kỳ nguy hiểm", mức cảnh báo cao nhất do Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ