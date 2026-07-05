English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

Chủ Nhật, 06:41, 05/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cháy rừng bùng phát tại các hòn đảo du lịch Hy Lạp, trong đó có Rhodes và Corfu, lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều phương tiện đường bộ và đường không để dập lửa, đồng thời điều tra nguyên nhân liên quan đến các vụ sơ suất gây cháy.

Ngày 4/7, giới chức Hy Lạp cho biết các vụ cháy rừng đã bùng phát trên các hòn đảo du lịch Rhodes và Corfu, buộc các lực lượng chức năng phải triển khai quyết liệt các hoạt động chữa cháy trên không và trên bộ.

chay rung bung phat tren cac hon dao du lich cua hy lap hinh anh 1
Ảnh minh họa

Trong một tuyên bố, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết 25 lính cứu hỏa, 8 xe cứu hỏa và một trực thăng chữa cháy đã được điều động để dập tắt đám cháy tại một khu vực trên đảo Rhodes. Các nhóm tình nguyện và đội bảo vệ dân sự cũng tham gia vào nỗ lực chữa cháy nhằm ngăn chặn việc lây lan.

Trong diễn biến liên quan, tại Corfu, 24 lính cứu hỏa, một đội cứu hộ mặt đất, các tình nguyện viên và 6 phương tiện cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy bùng phát tại một khu vực nông nghiệp và rừng gần khu dân cư. Hai máy bay chữa cháy và một trực thăng cũng đã được điều động đến khu vực này.

Cơ quan cứu hỏa cho biết bốn người đã bị bắt giữ liên quan đến ba vụ cháy riêng biệt do sơ suất gây ra ở các khu vực xảy ra hỏa hoạn trên hai hòn đảo du lịch Hy Lạp. Thông báo cho biết, tất cả các nghi phạm đã bị bắt quả tang và tạm giam, trong khi cuộc điều tra về các vụ việc vẫn đang tiếp diễn.

Theo thông báo, kể từ đầu năm, chính quyền Hy Lạp đã xử phạt 513 vụ cháy rừng với tổng số tiền phạt là 620 nghìn euro và bắt giữ 155 người. Cơ quan cứu hỏa cũng cho biết sự bất cẩn của con người vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy rừng và kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt mùa cháy rừng.

anh_minh_hoa_-_theo_reuters.jpg

Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete

VOV.VN - Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu hơn 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan, trong bối cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm từ Libya sang châu Âu ngày càng trở nên phổ biến.

Như Hoa/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hy Lạp bắt giữ nghi phạm Palestine với cáo buộc âm mưu tấn công tàu du lịch Israel
Hy Lạp bắt giữ nghi phạm Palestine với cáo buộc âm mưu tấn công tàu du lịch Israel

VOV.VN - Cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ một người đàn ông Palestine 37 tuổi đến từ Dải Gaza vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu tấn công một tàu du lịch của Israel khi con tàu chuẩn bị cập cảng trên đảo Crete.

Hy Lạp bắt giữ nghi phạm Palestine với cáo buộc âm mưu tấn công tàu du lịch Israel

Hy Lạp bắt giữ nghi phạm Palestine với cáo buộc âm mưu tấn công tàu du lịch Israel

VOV.VN - Cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ một người đàn ông Palestine 37 tuổi đến từ Dải Gaza vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu tấn công một tàu du lịch của Israel khi con tàu chuẩn bị cập cảng trên đảo Crete.

Bước tiến mới trong giám sát môi trường từ không gian của Hy Lạp
Bước tiến mới trong giám sát môi trường từ không gian của Hy Lạp

VOV.VN - Mới đây, những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc Chương trình Vệ tinh siêu nhỏ quốc gia của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh Trái đất. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công tác bảo vệ dân sự, giám sát môi trường và năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển của quốc gia này.

Bước tiến mới trong giám sát môi trường từ không gian của Hy Lạp

Bước tiến mới trong giám sát môi trường từ không gian của Hy Lạp

VOV.VN - Mới đây, những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc Chương trình Vệ tinh siêu nhỏ quốc gia của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh Trái đất. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công tác bảo vệ dân sự, giám sát môi trường và năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển của quốc gia này.

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển
Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

VOV.VN - Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã thông báo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về những lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này.

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

VOV.VN - Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã thông báo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về những lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ