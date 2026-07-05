Cháy rừng bùng phát trên các hòn đảo du lịch của Hy Lạp

Ngày 4/7, giới chức Hy Lạp cho biết các vụ cháy rừng đã bùng phát trên các hòn đảo du lịch Rhodes và Corfu, buộc các lực lượng chức năng phải triển khai quyết liệt các hoạt động chữa cháy trên không và trên bộ.

Ảnh minh họa

Trong một tuyên bố, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết 25 lính cứu hỏa, 8 xe cứu hỏa và một trực thăng chữa cháy đã được điều động để dập tắt đám cháy tại một khu vực trên đảo Rhodes. Các nhóm tình nguyện và đội bảo vệ dân sự cũng tham gia vào nỗ lực chữa cháy nhằm ngăn chặn việc lây lan.

Trong diễn biến liên quan, tại Corfu, 24 lính cứu hỏa, một đội cứu hộ mặt đất, các tình nguyện viên và 6 phương tiện cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy bùng phát tại một khu vực nông nghiệp và rừng gần khu dân cư. Hai máy bay chữa cháy và một trực thăng cũng đã được điều động đến khu vực này.

Cơ quan cứu hỏa cho biết bốn người đã bị bắt giữ liên quan đến ba vụ cháy riêng biệt do sơ suất gây ra ở các khu vực xảy ra hỏa hoạn trên hai hòn đảo du lịch Hy Lạp. Thông báo cho biết, tất cả các nghi phạm đã bị bắt quả tang và tạm giam, trong khi cuộc điều tra về các vụ việc vẫn đang tiếp diễn.

Theo thông báo, kể từ đầu năm, chính quyền Hy Lạp đã xử phạt 513 vụ cháy rừng với tổng số tiền phạt là 620 nghìn euro và bắt giữ 155 người. Cơ quan cứu hỏa cũng cho biết sự bất cẩn của con người vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy rừng và kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt mùa cháy rừng.