Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete

Thứ Tư, 06:22, 15/04/2026
VOV.VN - Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu hơn 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan, trong bối cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm từ Libya sang châu Âu ngày càng trở nên phổ biến.

Theo giới chức Hy Lạp, chỉ riêng trong ngày 13/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã kịp thời cứu sống 150 người di cư đang ở trên ba chiếc thuyền tạm bợ ngoài khơi đảo Crete. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được duy trì liên tục, bất chấp điều kiện thời tiết xấu và gió mạnh tại khu vực này. Những người di cư được cứu chủ yếu đến từ Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan. Họ khởi hành từ Tobruk ở miền đông Libya, một điểm xuất phát phổ biến cho các chuyến vượt biên đầy rủi ro hướng về châu Âu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, các tàu cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận các phương tiện chở người di cư, hỗ trợ y tế ban đầu và đưa họ lên bờ an toàn. Hiện những người di cư đang được tạm giữ trên đảo Crete và sẽ được chuyển đến các trung tâm tiếp nhận trên đất liền Hy Lạp.

hy lap cuu song hon 300 nguoi di cu ngoai khoi dao crete hinh anh 1
Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete (Ảnh minh họa: Reuters).

Đảo Crete từ lâu đã trở thành cửa ngõ chính của những người di cư tìm đường đến châu Âu. Hòn đảo này nằm ngay trên tuyến đường biển từ bờ biển Libya, khiến Crete trở thành điểm đến đầu tiên của hàng loạt chuyến thuyền vượt biên.

Trong những năm gần đây, số lượng người di cư đổ bộ lên Crete tăng mạnh, đặc biệt trong mùa du lịch năm ngoái. Sự gia tăng đột biến này đã buộc Chính phủ Hy Lạp phải tạm dừng thủ tục xin tị nạn trong ba tháng và quyết định này đã vấp phải chỉ trích từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền.

Theo số liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong hai tháng đầu năm 2026, đã có 559 người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải, tăng gấp đôi so với 287 người trong cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình đó, Chính phủ Hy Lạp kiên quyết ủng hộ các giải pháp của Liên minh châu Âu nhằm trấn áp người di cư bất hợp pháp, bao gồm cả việc thiết lập các "trung tâm hồi hương" bên ngoài khối để đưa những người bị bác đơn tị nạn đến đó.

Theo giới chức Hy Lạp, đây là biện pháp cần thiết để giảm áp lực lên biên giới châu Âu, tuy nhiên trong dài hạn, châu Âu cần có những giải pháp toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào ngăn chặn mà còn phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ như tập trung đầu tư, viện trợ phát triển kinh tế tại các quốc gia nguồn di cư để giảm động lực phải rời bỏ quê hương.

Như Hoa/VOV-Praha
Hy Lạp cải tổ nội các sau khi các bộ trưởng từ chức vì bê bối trợ cấp nông nghiệp
VOV.VN - Ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã cải tổ nội các sau khi 3 Bộ trưởng từ chức trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này.

Hàng nghìn người biểu tình trên khắp Hy Lạp phản đối xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Mới đây, hàng nghìn người dân Hy Lạp đã xuống đường tham gia vào các cuộc biểu tình trên khắp đất nước để phản đối cuộc xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột này đã bước sang tháng thứ hai.

Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp
VOV.VN - Truyền thông Hy Lạp đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở vùng biển Aegean phía Đông Bắc và Đông Nam nước này.

