Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

Theo các quan chức Hy Lạp, nước này đang chuẩn bị gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine về vụ việc mà chính quyền Hy Lạp cho rằng có thể liên quan đến các hoạt động sử dụng máy bay không người lái trên biển nhắm vào các tàu thuyền liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu của Nga.

Ảnh minh họa: greekherald

Theo thông tin được biết, chiếc máy bay không người lái trên biển này được các ngư dân địa phương phát hiện vào ngày 7/5 trước khi được bàn giao lại cho quân đội Hy Lạp để kiểm tra.

Trong một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Cộng hòa Síp, ông Gerapetritis đã báo cáo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas về những phát hiện của cuộc điều tra quân sự Hy Lạp. Ông cũng đồng thời trực tiếp nêu vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và yêu cầu Kiev giải thích về sự hiện diện của máy bay không người lái trong vùng biển Hy Lạp.