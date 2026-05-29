English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hy Lạp phản đối Ukraine sau khi phát hiện UAV chứa thuốc nổ trôi dạt vào bờ biển

Thứ Sáu, 09:55, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã thông báo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về những lo ngại sau khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển đảo Lefkada thuộc quần đảo Ionian hồi đầu tháng này.

Theo các quan chức Hy Lạp, nước này đang chuẩn bị gửi công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Ukraine về vụ việc mà chính quyền Hy Lạp cho rằng có thể liên quan đến các hoạt động sử dụng máy bay không người lái trên biển nhắm vào các tàu thuyền liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu của Nga.

hy lap phan doi ukraine sau khi phat hien uav chua thuoc no troi dat vao bo bien hinh anh 1
Ảnh minh họa: greekherald

Theo thông tin được biết, chiếc máy bay không người lái trên biển này được các ngư dân địa phương phát hiện vào ngày 7/5 trước khi được bàn giao lại cho quân đội Hy Lạp để kiểm tra.

Trong một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Cộng hòa Síp, ông Gerapetritis đã báo cáo với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas về những phát hiện của cuộc điều tra quân sự Hy Lạp. Ông cũng đồng thời trực tiếp nêu vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và yêu cầu Kiev giải thích về sự hiện diện của máy bay không người lái trong vùng biển Hy Lạp.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: VOV Hy Lạp phản đối Ukraine UAV chứa thuốc nổ bờ biển Hy Lạp máy bay không người lái xung đột Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tăng tập kích tầm xa, gây áp lực lên tuyến hậu cần của Nga
Ukraine tăng tập kích tầm xa, gây áp lực lên tuyến hậu cần của Nga

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng các đòn tập kích tầm xa, với phạm vi được cho là lên tới khoảng 160 km, nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga và làm gián đoạn chuỗi tiếp tế trước khi lực lượng đối phương tiếp cận tiền tuyến.

Ukraine tăng tập kích tầm xa, gây áp lực lên tuyến hậu cần của Nga

Ukraine tăng tập kích tầm xa, gây áp lực lên tuyến hậu cần của Nga

VOV.VN - Ukraine đang mở rộng các đòn tập kích tầm xa, với phạm vi được cho là lên tới khoảng 160 km, nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga và làm gián đoạn chuỗi tiếp tế trước khi lực lượng đối phương tiếp cận tiền tuyến.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng tại vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine và vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn biến căng thẳng dọc chiến tuyến dài hơn 1.200 km.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng tại vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine và vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn biến căng thẳng dọc chiến tuyến dài hơn 1.200 km.

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine
Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ