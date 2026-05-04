Bước tiến mới trong giám sát môi trường từ không gian của Hy Lạp

Bốn vệ tinh nhiệt chuyên dụng của Hy Lạp đã được phóng thành công trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành từ căn cứ không gian Vandenberg ở California. Sứ mệnh này là một phần trong chiến lược quốc gia mở rộng hơn của Hy Lạp nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện công tác quản lý thiên tai.

Được phát triển bởi OroraTech, hệ thống này là mạng lưới vệ tinh chuyên dụng đầu tiên của quốc gia dành cho việc phát hiện và giám sát cháy rừng, được trang bị các cảm biến nhiệt tiên tiến, các vệ tinh sẽ có khả năng xác định các đám cháy bùng phát và theo dõi sự lan rộng của chúng gần như trong thời gian thực - giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó nhanh chóng của các cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Bộ Quản trị Kỹ thuật số Dimitris Papastergiou cho biết đây là lần đầu tiên Hy Lạp sở hữu một hệ thống giám sát cháy rừng tích hợp hoàn chỉnh. Ông lưu ý rằng dữ liệu vệ tinh sẽ được tích hợp vào Trung tâm quan sát Trái đất của quốc gia, tạo ra một nền tảng thống nhất cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.

Ngoài nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các vệ tinh này sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển, hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình như khu vực nông nghiệp, rừng, môi trường đô thị và vùng đất ngập nước. Những khả năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng trong sứ mệnh đó, hai vệ tinh siêu nhỏ thử nghiệm từ chương trình tạm dịch là Bình minh Không gian Hy Lạp (Hellenic Space Dawn) đã được phóng lên để quan sát Trái đất. Các vệ tinh này sẽ được sử dụng cho các ứng dụng như phát hiện tàu thuyền, giám sát lũ lụt và nông nghiệp, đồng thời thử nghiệm các công nghệ vũ trụ tiên tiến trong nước.