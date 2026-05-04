中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bước tiến mới trong giám sát môi trường từ không gian của Hy Lạp

Thứ Hai, 05:44, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mới đây, những vệ tinh nhiệt đầu tiên thuộc Chương trình Vệ tinh siêu nhỏ quốc gia của Hy Lạp đã được đưa vào quỹ đạo quanh Trái đất. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với công tác bảo vệ dân sự, giám sát môi trường và năng lực công nghệ vũ trụ ngày càng phát triển của quốc gia này.

Bốn vệ tinh nhiệt chuyên dụng của Hy Lạp đã được phóng thành công trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành từ căn cứ không gian Vandenberg ở California. Sứ mệnh này là một phần trong chiến lược quốc gia mở rộng hơn của Hy Lạp nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và cải thiện công tác quản lý thiên tai.

buoc tien moi trong giam sat moi truong tu khong gian cua hy lap hinh anh 1
Ảnh minh họa theo greekreporterachive.

Được phát triển bởi OroraTech, hệ thống này là mạng lưới vệ tinh chuyên dụng đầu tiên của quốc gia dành cho việc phát hiện và giám sát cháy rừng, được trang bị các cảm biến nhiệt tiên tiến, các vệ tinh sẽ có khả năng xác định các đám cháy bùng phát và theo dõi sự lan rộng của chúng gần như trong thời gian thực - giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó nhanh chóng của các cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Bộ Quản trị Kỹ thuật số Dimitris Papastergiou cho biết đây là lần đầu tiên Hy Lạp sở hữu một hệ thống giám sát cháy rừng tích hợp hoàn chỉnh. Ông lưu ý rằng dữ liệu vệ tinh sẽ được tích hợp vào Trung tâm quan sát Trái đất của quốc gia, tạo ra một nền tảng thống nhất cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.

Ngoài nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, các vệ tinh này sẽ cung cấp dữ liệu có độ chính xác cao về nhiệt độ bề mặt biển, các vùng ven biển, hồ và hồ chứa, cũng như các loại hình như khu vực nông nghiệp, rừng, môi trường đô thị và vùng đất ngập nước. Những khả năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng trong sứ mệnh đó, hai vệ tinh siêu nhỏ thử nghiệm từ chương trình tạm dịch là Bình minh Không gian Hy Lạp (Hellenic Space Dawn) đã được phóng lên để quan sát Trái đất. Các vệ tinh này sẽ được sử dụng cho các ứng dụng như phát hiện tàu thuyền, giám sát lũ lụt và nông nghiệp, đồng thời thử nghiệm các công nghệ vũ trụ tiên tiến trong nước.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Hy Lạp Hy Lạp phóng vệ tinh nhiệt SpaceX Falcon 9 Hy Lạp chiến lược biến đổi khí hậu Hy Lạp Hy Lạp phóng loạt vệ tinh nhiệt đầu tiên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội
Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Hy Lạp và Cộng hòa Síp đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 1A5 cho lực lượng vệ binh quốc gia.

Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội

Hy Lạp, Cộng hòa Síp thảo luận chuyển giao xe tăng Leopard hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Hy Lạp và Cộng hòa Síp đang thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 1A5 cho lực lượng vệ binh quốc gia.

Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete
Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete

VOV.VN - Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu hơn 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan, trong bối cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm từ Libya sang châu Âu ngày càng trở nên phổ biến.

Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete

Hy Lạp cứu sống hơn 300 người di cư ngoài khơi đảo Crete

VOV.VN - Ngày 14/4, giới chức Hy Lạp cho biết, trong 2 ngày qua, Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã cứu hơn 300 người di cư, chủ yếu đến từ các nước Bangladesh, Ai Cập, Yemen và Sudan, trong bối cảnh tuyến đường di cư nguy hiểm từ Libya sang châu Âu ngày càng trở nên phổ biến.

Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ
Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này.

Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ

Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây tuyên bố sẽ hỗ trợ nghiên cứu công nghệ điện toán không gian và thúc đẩy sự phát triển có trật tự của ngành công nghiệp này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ