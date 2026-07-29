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Cháy rừng diễn biến phức tạp, Pháp và Tây Ban Nha đẩy mạnh ứng phó khẩn cấp

Thứ Tư, 05:35, 29/07/2026
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VOV.VN - Nắng nóng kéo dài và thời tiết khô hạn khiến cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha diễn biến nghiêm trọng, buộc hai nước huy động lực lượng quy mô lớn, sơ tán hàng trăm nghìn người và nâng mức cảnh báo nhằm ngăn chặn thảm họa lan rộng.

Tại Pháp, giới chức vùng Gironde cho biết các điểm nóng của vụ cháy rừng lớn ở phía tây thành phố Bordeaux đã bùng phát trở lại trong ngày 28/7. Lực lượng cứu hỏa, với sự hỗ trợ của máy bay thả nước, đang tập trung khống chế các đám cháy mới nhằm ngăn lửa lan rộng.

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Lực lượng cứu hỏa thuộc đơn vị Castilla-y-Leon chiến đấu với đám cháy rừng gần khu dân cư La Atalaya tại thị trấn El Tiemblo, cách Madrid khoảng 80 km về phía tây. Các vụ cháy rừng tại khu vực này đã thiêu rụi tới 25.000 ha đất. Ảnh: AFP/Cesar Manso

Do nhiệt độ tăng cao và độ ẩm giảm, chính quyền đã ra lệnh sơ tán thêm gần 4.000 người tại các khu cắm trại, làng nghỉ dưỡng, khu dân cư du lịch và công viên giải trí quanh khu nghỉ mát ven biển Lacanau. Tính đến nay, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 420 km², tương đương diện tích gấp gần bốn lần thủ đô Paris, đồng thời buộc khoảng 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Mặc dù đám cháy đã được khống chế, giới chức cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất cao.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định chính phủ đang huy động tối đa nguồn lực để kiểm soát các đám cháy: “Chúng tôi đang huy động tối đa mọi nguồn lực. Lực lượng cứu hỏa từ khắp nước Pháp đã được điều động đến hiện trường, cùng khoảng 20 đội hình chữa cháy, các phương tiện hàng không chuyên dụng với quy mô chưa từng có và hơn 1.500 binh sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các nỗ lực này. Trong những ngày qua, các tuyến băng cản lửa cũng đã được mở và gia cố nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Đây là tình huống chưa từng có”.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đang đối mặt với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi hàng trăm lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ quân sự và máy bay chuyên dụng tiếp tục nỗ lực khống chế nhiều đám cháy lớn. Khoảng 79.000 người đã được sơ tán, trong khi 30.000 người khác được yêu cầu ở yên trong nhà.

Riêng vụ cháy tại vùng Ávila đã thiêu rụi hơn 500 km², trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này. Khói từ các đám cháy cũng đã lan tới thủ đô Madrid, làm gia tăng nồng độ bụi mịn trong không khí.

Trong bối cảnh Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ 4 của mùa hè với nhiệt độ có thể vượt 40°C, Thủ tướng Pedro Sánchez kêu gọi tăng cường hành động ứng phó với biến đổi khí hậu: “Chúng ta vẫn còn phía trước tháng Tám và tháng Chín, trong khi đáng tiếc đã có hơn 10 người thiệt mạng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là điều gì cần xảy ra thêm nữa để tất cả chúng ta cùng ủng hộ một cam kết quốc gia mạnh mẽ về khí hậu mà chúng ta đã đề ra.

Rõ ràng, tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang cướp đi sinh mạng con người. Trong khi đó, việc phủ nhận thực tế này đang làm suy yếu những nỗ lực bảo vệ cộng đồng, bởi nó khiến chúng ta không thể đánh giá đầy đủ quy mô của thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt”.

Theo Bộ Sinh thái Tây Ban Nha, các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 1.530 km² rừng trong năm nay. 

Thu Hoài/VOV1
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