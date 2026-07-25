Pháp sơ tán hơn 110.000 người, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn do cháy rừng

Vụ cháy bùng phát vào hôm 22/7 gần khu vực Saumos thuộc tỉnh Gironde, đã thiêu rụi 14.000 ha rừng, phá hủy 53 ngôi nhà và một khu cắm trại, đồng thời buộc người dân và khách du lịch trên toàn khu vực phải sơ tán, đặc biệt là trên bán đảo Cap Ferret.

Cháy rừng ở miền Tây nước Pháp. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết: "Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng, do gió đẩy, đám cháy thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với thủ tướng cách đây ít phút, chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan về khu vực đô thị Bordeaux".

Bộ trưởng Laurent Nunez nhấn mạnh rằng khu vực đô thị Bordeaux hiện chưa bị đe dọa trực tiếp, nhưng ông cho biết chính quyền đang xem xét tình hình một cách nghiêm túc và chuẩn bị các biện pháp bảo vệ bổ sung xung quanh thành phố này. Theo thông báo của giới chức Pháp, sân bay Bordeaux-Mérignac đã phải đóng cửa do hướng lan của cột khói.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, hơn 19.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các thị trấn trên vùng núi phía tây Madrid. Hơn 2.000 nhân viên và 10 máy bay đang nỗ lực ngăn chặn các đám cháy khác nhau lan rộng. Tính đến thời điểm này trong năm, hơn 29 vụ cháy lớn đã bùng phát ở Tây Ban Nha, gây thiệt hại trên diện tích gấp 5 lần so với năm 2025, năm mà diện tích bị tàn phá đạt mức kỷ lục. Quốc gia này cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia - lần đầu tiên trong lịch sử do một vụ cháy rừng.