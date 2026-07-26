Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha khiến hơn 200.000 người phải sơ tán

Tại Pháp, đám cháy bùng phát tại khu vực Saumos, thuộc tỉnh Gironde, đã lan nhanh do nắng nóng, gió mạnh và thời tiết khô hạn kéo dài, buộc chính quyền sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret với khoảng 110.000 người. Một đám cháy khác tại Biscarrosse, thuộc tỉnh Landes, cũng khiến khoảng 31.000 người phải rời khỏi khu vực. Đến nay, các vụ cháy tại miền Tây Nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 19.000 ha rừng và thảm thực vật.

Chính phủ Pháp cũng huy động khoảng 800 lính cứu hỏa, nhiều máy bay chữa cháy, đồng thời đề nghị EU kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự để hỗ trợ. Ảnh: Reuters

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu quân đội huy động lực lượng ở mức tối đa để hỗ trợ lực lượng an ninh dân sự. Chính phủ Pháp cũng đã kích hoạt Cuộc họp Khẩn cấp liên bộ do Thủ tướng Sébastien Lecornu chủ trì, quyết định huy động Y tế Quân đội để chăm sóc nhóm đối tượng yếu thế, đồng thời kích hoạt "Kế hoạch Trắng" (Plan Blanc) tại các cơ sở y tế nhằm sẵn sàng điều động nhân lực. Bên cạnh việc điều động thêm 8 đơn vị cảnh sát và hiến binh cơ động hỗ trợ sơ tán, chính quyền địa phương được quyền trưng dụng thiết bị xây dựng và phương tiện giao thông công cộng để vận chuyển lực lượng ứng cứu. Chính phủ Pháp cũng huy động khoảng 800 lính cứu hỏa, nhiều máy bay chữa cháy, đồng thời đề nghị EU kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự để hỗ trợ.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, nhiều đám cháy lớn ở khu vực gần thủ đô Madrid và tỉnh Ávila có nguy cơ hợp nhất thành một "siêu đám cháy", khiến hơn 63.000 người phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Trước tình hình này, Chính phủ Tây Ban Nha lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng và đề nghị EU hỗ trợ thêm lực lượng cùng phương tiện chữa cháy.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 115.000 ha rừng và thảm thực vật tại Tây Ban Nha, cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm. Các chuyên gia nhận định nắng nóng kéo dài, hạn hán và biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cả tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng tại khu vực Nam Âu.