Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha

Theo chính quyền tỉnh Gironde, phần lớn người sơ tán là khách du lịch đang lưu trú tại các khu cắm trại và người dân sinh sống gần khu vực xảy ra cháy. Hơn 700 lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay chữa cháy và phương tiện chuyên dụng đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng.

Thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Ảnh: Reuters

Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, đám cháy đã tàn phá hơn 3.100 héc-ta rừng, làm hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và một số công trình khác bị hư hại, trong khi nhiều khu vực dân cư tiếp tục bị đe dọa.

Đây là một trong nhiều vụ cháy rừng lớn đang xảy ra tại Pháp và Nam Âu trong bối cảnh khu vực liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài. Giới chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao trong những ngày tới khi thời tiết khô nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực.

Còn tại Tây Ban Nha, ngày 23/7, chính phủ nước này đã chính thức kích hoạt tình trạng “khẩn cấp vì lợi ích quốc gia” tại vùng thủ đô Madrid và các vùng lân cận trong bối cảnh các đợt cháy rừng bùng phát mạnh mẽ và vượt tầm kiểm soát.

Đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách Thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 héc-ta rừng chỉ trong vòng một tuần. Ảnh: NLBeeld

Quyết định mới cho phép Chính phủ Trung ương Tây Ban Nha trực tiếp huy động, phối hợp toàn bộ nguồn lực trên toàn quốc và giao quyền chỉ đạo chiến dịch dập lửa, cứu hộ cho Đơn vị Quân sự Khẩn cấp. Tại đám cháy lớn gần thị trấn Aldea del Fresno, 18 đội chữa cháy cùng lực lượng quân đội đang nỗ lực khống chế ngọn lửa trong điều kiện nhiều tuyến đường giao thông đã bị chia cắt.

Thời tiết khắc nghiệt kết hợp với địa hình khô hạn và bụi rậm đã khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng sang nhiều địa phương như Ávila, León, Toledo, Madrid và Guadalajara. Tính chung trên toàn vùng Madrid, hơn 10.000 người đã phải sơ tán, bao gồm khoảng 3.500 dân thường tại Aldea del Fresno vừa nhận lệnh di dời khẩn cấp. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách Thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 héc-ta rừng chỉ trong vòng một tuần.

Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, khoảng 125.000 héc-ta rừng tại Tây Ban Nha đã bị tàn phá tính từ đầu năm đến nay. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định chính phủ đang triển khai tối đa mọi nguồn lực hiện có để ngăn chặn thảm họa, đồng thời kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn từ lực lượng chức năng.