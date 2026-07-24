English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 10:04, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/7, một vụ cháy rừng lớn bùng phát tại tỉnh Gironde, khu vực Tây Nam nước Pháp, buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt tình trạng khẩn cấp tại vùng thủ đô Madrid và các vùng lân cận do các đợt cháy rừng bùng phát mạnh và vượt tầm kiểm soát.

Theo chính quyền tỉnh Gironde, phần lớn người sơ tán là khách du lịch đang lưu trú tại các khu cắm trại và người dân sinh sống gần khu vực xảy ra cháy. Hơn 700 lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay chữa cháy và phương tiện chuyên dụng đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng.

chay rung nghiem trong tai phap va tay ban nha hinh anh 1
Thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Ảnh: Reuters

Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, đám cháy đã tàn phá hơn 3.100 héc-ta rừng, làm hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và một số công trình khác bị hư hại, trong khi nhiều khu vực dân cư tiếp tục bị đe dọa.

Đây là một trong nhiều vụ cháy rừng lớn đang xảy ra tại Pháp và Nam Âu trong bối cảnh khu vực liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài. Giới chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao trong những ngày tới khi thời tiết khô nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực.

Còn tại Tây Ban Nha, ngày 23/7, chính phủ nước này đã chính thức kích hoạt tình trạng “khẩn cấp vì lợi ích quốc gia” tại vùng thủ đô Madrid và các vùng lân cận trong bối cảnh các đợt cháy rừng bùng phát mạnh mẽ và vượt tầm kiểm soát.

chay rung nghiem trong tai phap va tay ban nha hinh anh 2
Đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách Thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 héc-ta rừng chỉ trong vòng một tuần. Ảnh: NLBeeld

Quyết định mới cho phép Chính phủ Trung ương Tây Ban Nha trực tiếp huy động, phối hợp toàn bộ nguồn lực trên toàn quốc và giao quyền chỉ đạo chiến dịch dập lửa, cứu hộ cho Đơn vị Quân sự Khẩn cấp. Tại đám cháy lớn gần thị trấn Aldea del Fresno, 18 đội chữa cháy cùng lực lượng quân đội đang nỗ lực khống chế ngọn lửa trong điều kiện nhiều tuyến đường giao thông đã bị chia cắt.

Thời tiết khắc nghiệt kết hợp với địa hình khô hạn và bụi rậm đã khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng sang nhiều địa phương như Ávila, León, Toledo, Madrid và Guadalajara. Tính chung trên toàn vùng Madrid, hơn 10.000 người đã phải sơ tán, bao gồm khoảng 3.500 dân thường tại Aldea del Fresno vừa nhận lệnh di dời khẩn cấp. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách Thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 héc-ta rừng chỉ trong vòng một tuần.

Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, khoảng 125.000 héc-ta rừng tại Tây Ban Nha đã bị tàn phá tính từ đầu năm đến nay. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định chính phủ đang triển khai tối đa mọi nguồn lực hiện có để ngăn chặn thảm họa, đồng thời kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn từ lực lượng chức năng.

Anh Tuấn, Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi
Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

VOV.VN - Vụ cháy lớn tại rừng Fontainebleau, phía nam thủ đô Paris (Pháp), đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra dấu hiệu phóng hỏa, trong bối cảnh cháy rừng tại Pháp diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

VOV.VN - Vụ cháy lớn tại rừng Fontainebleau, phía nam thủ đô Paris (Pháp), đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra dấu hiệu phóng hỏa, trong bối cảnh cháy rừng tại Pháp diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ
Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Cháy rừng bùng phát diện rộng, Hy Lạp kích hoạt cảnh báo sơ tán khẩn cấp
Cháy rừng bùng phát diện rộng, Hy Lạp kích hoạt cảnh báo sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Các cơ quan cứu hỏa Hy Lạp đã kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp và huy động nguồn lực lớn sau khi hàng chục vụ cháy bùng phát trên toàn quốc trong ngày 11/7. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xem xét về hành vi phá hoại đằng sau sự gia tăng bất thường này.

Cháy rừng bùng phát diện rộng, Hy Lạp kích hoạt cảnh báo sơ tán khẩn cấp

Cháy rừng bùng phát diện rộng, Hy Lạp kích hoạt cảnh báo sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Các cơ quan cứu hỏa Hy Lạp đã kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp và huy động nguồn lực lớn sau khi hàng chục vụ cháy bùng phát trên toàn quốc trong ngày 11/7. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xem xét về hành vi phá hoại đằng sau sự gia tăng bất thường này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ