Cháy rừng lan rộng ở châu Âu: Hàng trăm nghìn người sơ tán

Các đội phòng vệ dân sự đã kiểm soát thành công một số vụ cháy rừng lớn, hàng trăm nghìn người dân đã sơ tán khỏi nhà cửa để tránh hỏa hoạn.

Ủy ban châu Âu đang theo dõi sát sao các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên toàn lục địa. Hạn hán nghiêm trọng và các đợt nắng nóng gia tăng góp phần làm mở rộng phạm vi đám cháy. Chính quyền địa phương tăng cường liên lạc và triển khai thêm máy bay chữa cháy. Các tổ chức môi trường dự đoán rủi ro khí hậu sẽ tiếp diễn trong những ngày hè sắp tới. Các đội cứu hộ đang nỗ lực bảo vệ nghiêm ngặt các khu dân cư để ngăn ngừa thương vong.

Cháy rừng lan rộng ở châu Âu khiến hàng trăm nghìn người sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm nghìn người phải sơ tán khẩn cấp

Theo thông báo khẩn cấp, ngày 31/7, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Hy Lạp đã ra lệnh sơ tán một phần khu vực Haidari, một vùng ngoại ô phía Tây Athens, sau khi một vụ cháy rừng bùng phát ở khu vực này. Theo thông báo của Sở cứu hỏa , đám cháy bùng phát vào sáng cùng ngày, buộc phải huy động hơn 105 lính cứu hỏa và 29 xe chữa cháy tham gia. Thời tiết khắc nghiệt khiến ngọn lửa lan rộng, cản trở máy bay cứu hỏa làm nhiệm vụ. Tình trạng nhiễu động không khí khiến chỉ có một trực thăng cứu hỏa thực hiện nhiệm vụ dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp tiếp tục đối mặt với những đám cháy lớn trên đảo Crete. Ngọn lửa đã thiêu rụi gần 4.500 hecta trong hai ngày liên tiếp tại địa phương. Giới chức cảnh báo về mức độ rủi ro cao xung quanh thủ đô Athens. Trong một diễn biến tương tự, tại Pháp, chính quyền Gironde thông báo đã kiểm soát được đám cháy lớn ở Bordeaux. Đám cháy ở Pháp đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 42.000 hecta rừng.

Chính quyền đã cho phép hơn một nửa số cư dân được sơ tán trở về nhà an toàn. Các vụ cháy rừng ở Pháp đã phá hủy 200 ngôi nhà và khiến hai lính cứu hỏa thiệt mạng. Trong khi đó, gần 800 lính cứu hỏa đang chiến đấu với các đám cháy lớn trên khắp vùng Valpaços phía Bắc Bồ Đào Nha. Các vụ cháy ở Bồ Đào Nha đã thiêu rụi hơn 6 nghìn hecta đất và làm năm người bị thương. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền đã sơ tán ba ngôi làng gần thành phố Ayvalık bên bờ biển Aegean. Lực lượng cứu hỏa Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát được 163 trong số 169 đám cháy.

Các nghiên cứu khoa học xác nhận rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến nhiệt độ nóng và khô hạn hơn. Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới. Những cột khói và tro bụi thải vào khí quyển trong những tuần gần đây đã khiến hàng triệu người tiếp xúc với ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học cũng cảnh báo lo ngại về lượng khí thải của các hạt bụi mịn, có liên quan đến các bệnh tim mạch, ung thư phổi và các vấn đề về hô hấp.