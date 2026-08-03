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Cháy rừng nghiêm trọng tại bang Washington (Mỹ)

Thứ Hai, 06:16, 03/08/2026
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VOV.VN - Một loạt vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và khiến giới chức địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp khi điều kiện thời tiết khô nóng và gió mạnh làm ngọn lửa lan rộng với tốc độ nhanh.

Nghiêm trọng nhất là đám cháy ở gần thành phố Spokane, bùng phát vào trưa 1/8 (giờ địa phương). Chỉ trong vài giờ, đám cháy đã thiêu rụi hơn 1 nghìn 200 ha rừng và đồng cỏ, vượt qua sông Spokane và tiến sát nhiều khu dân cư. Giới chức ước tính có từ 4.000 đến 5.000 công trình, bao gồm nhà ở và cơ sở kinh doanh, đang bị đe dọa trực tiếp.

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Cháy rừng lan rộng ở châu Âu khiến hàng trăm nghìn người sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc ở mức cao nhất đối với nhiều khu vực, đồng thời sơ tán một bệnh viện, nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi và mở các trung tâm tạm trú để tiếp nhận người dân. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai máy bay chữa cháy, trực thăng và hàng trăm phương tiện mặt đất để khống chế ngọn lửa, song điều kiện thời tiết bất lợi khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo giới chức bang Washington, hơn 100 ngàn ha đất đã bị cháy trên toàn bang riêng trong mùa hè, với hơn một chục đám cháy lớn vẫn đang hoạt động. Khoảng 4.000 lính cứu hỏa, cùng lực lượng Vệ binh Quốc gia và các đội cứu hỏa được điều động từ nhiều bang khác, đang tham gia ứng phó.

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ban hành cảnh báo mức "Đặc biệt nguy hiểm", do nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm thấp và gió mạnh có thể khiến các đám cháy tiếp tục bùng phát và lan rộng nhanh chóng.

Thống đốc bang Washington Bob Ferguson đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các lệnh sơ tán và cảnh báo phòng cháy. Giới chức cũng áp dụng lệnh cấm đốt lửa ngoài trời và yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động có thể phát sinh tia lửa trong bối cảnh nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao.

Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được điều tra. Các nhà khí tượng cảnh báo thời tiết khô nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, đồng nghĩa với nguy cơ cháy rừng tại khu vực miền Tây nước Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Quang Trung/VOV-Washington
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