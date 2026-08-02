Iran phủ nhận đạt được thỏa hiệp với Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz

Iran sẽ không cho phép mở lại eo biển Hormuz, còn một số tin tức cho rằng Tehran đã chấp nhận đề xuất của các nhà trung gian Qatar về việc nối lại hoạt động của tuyến đường thủy này là không đúng sự thật, hãng thông tấn Fars khẳng định, dẫn lời một nguồn tin trong nhóm đàm phán của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Baghaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

“Tuyến đường thủy sẽ vẫn đóng cửa chừng nào Mỹ còn tiếp tục các hành động thù địch của mình”, nguồn tin nhấn mạnh.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel trước đó đưa tin vào ngày 2/8 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công mạnh mẽ dự kiến ​​vào Iran sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chấp nhận đề xuất thỏa hiệp của các nhà trung gian Qatar về việc nối lại hoạt động của eo biển Hormuz.

Ông Trump nói trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của mình vào ngày 1/8 rằng ông đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công dự kiến ​​vào Iran để đạt được thỏa thuận với Iran. Lãnh đạo Mỹ cho biết Iran và các quốc gia Trung Đông khác đã yêu cầu Washington không tấn công vì các bên liên quan đang nhất trí về những điểm chính của một thỏa thuận trong tương lai.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng thỏa thuận đó nên bao gồm các điều khoản mở ngay lập tức eo biển Hormuz và loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Thời sự quốc tế tối 2/8: Thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu loạt tên lửa mới từ Nga VOV.VN - Thủ đô Ukraine và vùng ngoại ô được cho là đã bị tập kích bằng hàng chục tên lửa Nga trong nhiều đợt vào sáng sớm 1/8, sau các cuộc tấn công của Moscow hồi đầu tuần này vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev.