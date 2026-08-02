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Xả súng tại nhà hàng ở Mỹ: 3 người chết, 5 người bị thương

Chủ Nhật, 21:24, 02/08/2026
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VOV.VN - 3 người đã thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương sau vụ xả súng xảy ra chiều 1/8 (giờ địa phương) tại một khu thương mại sầm uất ở Twin Falls, Idaho, một phát ngôn viên của thành phố cho biết.

Phát ngôn viên Josh Palmer trả lời báo giới cho biết, ông không chắc liệu số người chết có bao gồm nghi phạm xả súng hay không, người mà cảnh sát đã xác nhận là đã chết.

"Thật đáng tiếc, đã có người thiệt mạng. Chúng tôi hiện đang nỗ lực thông báo cho người thân của các nạn nhân và thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố khi thích hợp", Sở cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí tối 1/8. "Hiện tại không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng".

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Hiện trường vụ xả súng ở Twin Falls, Idaho, Mỹ. Ảnh: AP

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được thông tin vào khoảng 14h30 ngày 1/8 về một vụ xả súng tại cửa hàng In-N-Out Burger trên đường Blue Lakes Boulevard. Vụ xả súng khiến mọi người hoảng loạn và cảnh sát đã phải phong tỏa các cửa hàng bán lẻ gần đó.

Video về nghi phạm xả súng mang theo khẩu súng trường kiểu AR nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhưng điều làm phức tạp thêm tình hình là hình ảnh những người khác cầm vũ khí, có thể là người dân thường tự vệ. Idaho là tiểu bang cho phép "mang vũ khí công khai".

"Hiện có rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về kẻ xả súng và danh tính của đối tượng này. Chúng tôi đề nghị mọi người không chia sẻ thông tin chưa xác thực", cảnh sát địa phương khuyến cáo.

Những người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế St. Luke's Magic Valley. Cảnh sát cho biết vẫn đang lấy lời khai của các nhân chứng và đã phong tỏa khu vực xung quanh nhà hàng nơi xảy ra vụ xả súng để điều tra vụ việc.

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Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
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