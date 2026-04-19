Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại bang Sabah

Trả lời báo giới, ông Jimmy Lagung, Chỉ huy trạm cứu hỏa và cứu nạn huyện Sandakan cho biết, đơn vị nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào 1h32 sáng và đã lập tức triển khai lực lượng tới hiện trường. Theo đó, tổng cộng 35 nhân sự đã được huy động, trong đó có lực lượng tăng cường từ trạm cứu hỏa và cứu nạn huyện Kinabatangan (giáp ranh huyện Sandakan).

Ảnh hiện trường. Nguồn: Bernama

Theo ông Jimmy Lagung, công tác chữa cháy gặp rất nhiều trở ngại do các tuyến đường tới hiện trường quá hẹp, khiến xe chữa cháy khó tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn. Cùng với đó, mực nước triều xuống thấp cũng gây khó khăn cho việc lấy nước phục vụ chữa cháy. Trong khi đó, gió mạnh cùng việc các ngôi nhà nằm san sát nhau đã khiến lửa lan nhanh.

Đến nay nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định. Theo thông báo mới nhất của lực lượng cứu hỏa và cứu nạn, các nỗ lực khống chế đám cháy vẫn đang diễn ra và chưa ghi nhận thương vong.