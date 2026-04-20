Kinh hoàng cảnh tượng hỏa hoạn thiêu rụi 1.000 ngôi nhà ven biển tại Malaysia

Thứ Hai, 06:41, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển ở bang Sabah, Malaysia trên đảo Borneo vào Chủ nhật (19/4), lực lượng cứu hỏa cho biết.

Hình ảnh từ máy bay không người lái tại hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bao trùm khu vực khi ngọn lửa lan rộng, nuốt chửng toàn bộ khu dân cư.

 

Giới chức nhận được thông báo về vụ cháy tại huyện Sandakan vào khoảng 1h32 sáng (giờ địa phương), ông Jimmy Lagung, Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa và cứu nạn địa phương cho hay. Theo ông: “Gió mạnh cùng với khoảng cách giữa các ngôi nhà quá gần đã khiến đám cháy lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước phục vụ chữa cháy”.

Đám cháy bùng phát tại một trong những ngôi làng trên mặt nước của Sabah - nơi các ngôi nhà gỗ được dựng trên cọc và là nơi sinh sống của những cộng đồng nghèo nhất tại Malaysia, bao gồm nhiều nhóm người bản địa và người không quốc tịch.

Theo cảnh sát Sandakan, hơn 9.000 cư dân đã bị ảnh hưởng, song chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, hãng thông tấn nhà nước Bernama đưa tin. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền bang Sabah để cung cấp hỗ trợ thiết yếu và bố trí nơi ở tạm thời cho các nạn nhân.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tin liên quan

Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại bang Sabah
VOV.VN - Truyền thông địa bàn Malaysia đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng mới xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay (19/4) và đã thiêu rụi khoảng 200 ngôi nhà tại làng Kampung Bahagia, huyện Sandakan thuộc bang Sabah (miền Đông Malaysia).

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố
VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Hỏa hoạn tại khu phức hợp công nghiệp ở Séc có dấu hiệu tấn công khủng bố
VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn tại khu phức hợp công nghiệp ở Pardubice vào sáng 20/3 đang được đánh giá, điều tra như một vụ tấn công khủng bố có chủ đích.

