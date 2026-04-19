Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà, ảnh hưởng 9.000 cư dân

Chính quyền địa phương cho biết, nhận được thông báo về vụ cháy ở huyện Sandakan vào khoảng 01:32 sáng theo giờ địa phương. Tuy nhiên, gió mạnh và khoảng cách gần giữa các ngôi nhà đã khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước.

Vụ cháy bùng phát tại một trong những làng nổi tại Sabah, nơi người dân xây dựng những ngôi nhà gỗ trên những chiếc cọc. Làng nổi là nơi tập trung của một số cộng đồng nghèo nhất quốc gia này, bao gồm nhiều nhóm người không quốc tịch và người bản địa.

Những tàn tích của các ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển ở Sandakan, Malaysia, ngày 19/4/2026. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Bernama dẫn lời của cơ quan cảnh sát huyện Sandakan cho biết, hơn 9.000 cư dân đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền Sabah để cung cấp hỗ trợ cơ bản và di dời tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.