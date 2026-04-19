Malaysia: Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà, ảnh hưởng 9.000 cư dân

Chủ Nhật, 21:37, 19/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (19/4), hàng nghìn người đã phải sơ tán sau khi một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển thuộc bang Sabah của Malaysia trên đảo Borneo.

Chính quyền địa phương cho biết, nhận được thông báo về vụ cháy ở huyện Sandakan vào khoảng 01:32 sáng theo giờ địa phương. Tuy nhiên, gió mạnh và khoảng cách gần giữa các ngôi nhà đã khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi điều kiện thủy triều xuống thấp cũng gây khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước.

Vụ cháy bùng phát tại một trong những làng nổi tại Sabah, nơi người dân xây dựng những ngôi nhà gỗ trên những chiếc cọc. Làng nổi là nơi tập trung của một số cộng đồng nghèo nhất quốc gia này, bao gồm nhiều nhóm người không quốc tịch và người bản địa.

malaysia hoa hoan thieu rui hon 1.000 ngoi nha, anh huong 9.000 cu dan hinh anh 1
Những tàn tích của các ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000 ngôi nhà tại một làng ven biển ở Sandakan, Malaysia, ngày 19/4/2026. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Bernama dẫn lời của cơ quan cảnh sát huyện Sandakan cho biết, hơn 9.000 cư dân đã bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, chính phủ liên bang đang phối hợp với chính quyền Sabah để cung cấp hỗ trợ cơ bản và di dời tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

Việt Dũng/VOV1
Tin liên quan

Malaysia cho công chức làm việc tại nhà từ 15/4 để ứng phó rủi ro năng lượng

VOV.VN - Từ ngày 15/4, Chính phủ Malaysia sẽ triển khai chính sách làm việc tại nhà đối với công chức nhiều bộ, ngành và các doanh nghiệp nhà nước để tiết kiệm chi phí và ứng phó với rủi ro năng lượng.

VOV.VN - Từ ngày 15/4, Chính phủ Malaysia sẽ triển khai chính sách làm việc tại nhà đối với công chức nhiều bộ, ngành và các doanh nghiệp nhà nước để tiết kiệm chi phí và ứng phó với rủi ro năng lượng.

Thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa Malaysia và Việt Nam

VOV.VN - Ngày 8/4 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Visit Malaysia 2026", trong khuôn khổ chiến dịch Năm Du lịch Malaysia 2026 (VM2026).

VOV.VN - Ngày 8/4 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Visit Malaysia 2026", trong khuôn khổ chiến dịch Năm Du lịch Malaysia 2026 (VM2026).

Australia hỗ trợ giảm giá xăng dầu, Malaysia cho làm việc từ xa để giảm chi phí

VOV.VN - Australia tiếp tục hỗ trợ giảm giá xăng dầu và cung cấp vốn vay không lãi suất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, trong khi Malaysia triển khai làm việc từ xa để cắt giảm chi phí năng lượng.

VOV.VN - Australia tiếp tục hỗ trợ giảm giá xăng dầu và cung cấp vốn vay không lãi suất cho đối tượng bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, trong khi Malaysia triển khai làm việc từ xa để cắt giảm chi phí năng lượng.

