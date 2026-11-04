Chi phí quảng cáo vận động tranh cử tại Mỹ lập hàng loạt kỷ lục

Theo số liệu của công ty theo dõi quảng cáo AdImpact được ABC News công bố ngày 3/11, có tới 8/10 cuộc đua thống đốc tốn kém nhất lịch sử Mỹ diễn ra trong chu kỳ bầu cử năm nay. Đứng đầu là cuộc đua thống đốc bang California với chi phí quảng cáo khoảng 350 triệu USD. Riêng tỷ phú Tom Steyer đã chi hơn 215 triệu USD tiền cá nhân trong nỗ lực giành quyền đại diện đảng Dân chủ, nhưng không vượt qua được vòng bầu cử sơ bộ.

Tại Hạ viện, 9/10 cuộc đua có chi phí quảng cáo cao nhất lịch sử cũng thuộc chu kỳ bầu cử năm 2026. Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh tại khu vực bầu cử số 7 của bang Michigan đã tiêu tốn hơn 66 triệu USD.

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử giữa kỳ tại New York ngày 24/10. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, 3 cuộc đua Thượng viện tại Texas, Ohio và Michigan đều nằm trong nhóm 10 cuộc đua tốn kém nhất từ trước tới nay. Chi phí quảng cáo tại Texas lên tới khoảng 594 triệu USD, Ohio hơn 525 triệu USD và Michigan khoảng 382 triệu USD.

Theo AdImpact, tính đến cuối tháng 10, tổng chi phí quảng cáo chính trị đã thực hiện hoặc đặt mua trong chu kỳ bầu cử năm nay đạt khoảng 11,2 tỷ USD, vượt mức chi tiêu của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Công ty này trước đó dự báo tổng chi phí quảng cáo có thể đạt 11,6 tỷ USD, vượt cả chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2024.

Việc chi tiêu quảng cáo tăng mạnh phản ánh quy mô cạnh tranh tại các cuộc đua Quốc hội và thống đốc, đặc biệt ở những bang có kết quả bầu cử sít sao. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, nguồn lực tài chính lớn không đồng nghĩa với khả năng giành chiến thắng, khi quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các cử tri.