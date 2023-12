Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên của Fiji

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Fiji, mục tiêu chính của Chiến lược An ninh quốc gia này không chỉ là vạch ra các ưu nhược điểm và tiềm lực của đất nước, các lợi ích cốt lõi và mục tiêu quốc gia hướng tới, mà còn tích hợp các giá trị và nguyên tắc cốt lõi trong đối nội và đối ngoại của Fiji.

Tương tự quá trình đánh giá lại chiến lược quốc phòng của Australia, quá trình xem xét đánh giá của Fiji sẽ bắt đầu từ đầu năm 2024 và ​​kết thúc vào tháng 8/2024, sau đó một báo cáo thực trạng và dự thảo Chiến lược An ninh quốc gia ​​sẽ được đưa ra quốc hội vào tháng 11/2024 để phê duyệt và triển khai.

Bộ trưởng Nội vụ Fiji Pio Tikoduadua khẳng định Chiến lược An ninh Quốc gia mới sẽ là một bước tiến quan trong của Fiji trong vấn đề an ninh quốc gia. Nguồn: RNZ

Theo Bộ trưởng Nội vụ Fiji Pio Tikoduadua, Đại tá Jim Sanday thuộc Lực lượng vũ trang Cộng hòa Fiji (RFMF) đã được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc rà soát, đánh giá chuyên môn và xây dựng các kế hoạch, chương trình, giải pháp cải cách pháp lý, nâng cao tiềm lực hệ thống quốc phòng và an ninh Fiji.

Theo đó, cuộc rà soát, đánh giá này sẽ cung cấp cho Chính phủ Fiji cái nhìn thực chất nhất về thực trạng tình hình và năng lực an ninh quốc phòng nước này, đồng thời đưa ra các đánh giá sát thực nhất về tình hình quốc tế, khu vực và đất nước để xác định một cách đúng đắn phương hướng phát triển của đất nước để bảo đảm an ninh, quốc phòng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng căng thẳng, bất ổn an ninh khu vực ngày càng leo thang.

Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng Chiến lược An ninh Quốc gia, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Fiji Tướng Kalouniwai cũng khẳng định, Quân đội Fiji cũng đang tiến hành một chương trình cải tổ và hiện đại hoá quân đội độc lập với Chiến lược An ninh Quốc gia, nhằm đáp ứng tốt hơn tình hình trong nước và khu vực đang biến đổi nhanh chóng.