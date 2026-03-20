Chiến sự Trung Đông: Iran tấn công nhà máy lọc dầu Kuwait và các nước Vùng Vịnh

Giới chức Kuwait chiều nay cho biết nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmad, một trong 3 cơ sở lọc dầu của nước này, đã bị một máy bay không người lái của Iran tập kích và gây cháy. Đây lần thứ 2 trong 24h qua, nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmad bị Iran tập kích. Trước đó, trong ngày 19/3, cơ sở lọc dầu với công suất 730.000 thùng/ngày này, cũng đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công và gây cháy dữ dội.

Ngoài Kuwait, 3 nước Vùng Vịnh khác là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) và Bahrain, cũng thông báo đã bị Iran tập kích trong ngày 20/3. Trong đó, UAE thông báo đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 26 máy bay không người lái của Iran. Saudi Arabia xác nhận đánh chặn và phá hủy nhiều máy bay không người lái xuất phát từ Iran. Trong khi đó, Bahrain sáng nay thông báo tổng số vũ khí Iran đã bị đánh chặn tại nước này kể từ đầu xung đột ngày 28/2, lên tới 141 tên lửa và 242 máy bay không người lái.

Theo một số báo cáo, các cuộc tấn công của Iran vào 6 nước Vùng Vịnh trong 3 tuần qua, đã khiến khoảng 30 người chết cùng hàng trăm người bị thương.