Chiến sự Trung Đông hôm nay 8/4: Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản

Trước thời hạn chót theo tối hậu thư mà ông Trump đưa ra với Iran về mở lại eo biển Hormuz, Thủ tướng Pakistan đã kêu gọi Tổng thống Mỹ gia hạn tối hậu thư thêm 2 tuần, mở đường cho nỗ lực ngoại giao được triển khai. Về phía Iran, giới lãnh đạo nước này vẫn tỏ rõ lập trường cứng rắn, tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản chiến tranh leo thang.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, vài giờ trước hạn chót tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Iran về mở lại eo biển Hormuz, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif kêu gọi ông Trump gia hạn tối hậu thư thêm 2 tuần và thực thi một lệnh ngừng bắn trong khoảng thời gian tương ứng.

Thủ tướng Pakistan, nước đang đóng vai trò trung gian tiếp xúc giữa Mỹ và Iran, đồng thời hối thúc Iran cho phép tàu thuyền được lưu thông qua eo Hormuz, tạo điều kiện cho biện pháp ngoại giao được triển khai. Ông Sharif nhấn mạnh ngừng bắn để thúc đẩy ngoại giao hướng tới kết thúc chiến tranh, có lợi cho nền hòa bình và sự ổn định lâu dài trong khu vực. Người đứng đầu chính phủ Pakistan đồng thời cho rằng các nỗ lực chấm dứt xung đột, đang có tiến triển vững chắc và mạnh mẽ.

Về phía Iran, bất chấp đe dọa và cảnh báo liên tiếp từ Tổng thống Mỹ, giới lãnh đạo nước này vẫn giữ vững lập trường kiên định, quyết không khoan nhượng. Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref khẳng định Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản chiến tranh với Mỹ và Israel. Trước đó, cũng trong một bài viết trên mạng xã hội X sáng qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng hơn 14 triệu người Iran cam kết chiến đấu và sẵn sàng hy sinh bảo vệ đất nước.

Trên thực địa, truyền thông Iran và khu vực cho biết, hàng nghìn người Iran thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, đã tập trung tại các trạm điện và những cây cầu huyết mạch trên khắp đất nước, tạo thành lá chắn sống bảo vệ các mục tiêu này.

Về phía Israel, lực lượng vũ trang nước này nhận định Iran có thể tăng cường hỏa lực nhằm vào Israel trong những giờ tới, trước thời hạn chót tối hậu thư của Tổng thống Mỹ lúc 4h sáng nay, giờ địa phương, tức 8h sáng Hà Nội.

Còn tại vùng Vịnh, nhiều quốc gia đã đưa ra cảnh báo an toàn với người dân, đồng thời hạn chế một số hoạt động hàng không và giao thông trong sáng 8/4, nhằm đề phòng khả năng khả năng xung đột leo thang và Iran đẩy mạnh tấn công vào các nước này.

Trên bình diện quốc tế, Giáo hoàng Leo XIV hôm qua tuyên bố rằng việc đe dọa nhằm vào Iran là không thể chấp nhận được. Thông điệp đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh Iran, nếu quốc gia Hồi giáo không chấp nhận yêu cầu mở lại eo biển Hormuz theo hạn chót của tối hậu thư.

Đây được coi là lần hiếm hoi người đứng đầu Tòa thánh Vatican lên tiếng chỉ trích cuộc chiến tại Iran. Trong thông điệp trên mạng xã hội, Giáo hoàng kêu gọi người dân trên toàn thế giới liên lạc với các đại diện chính trị của mình, hối thúc họ đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đang lan rộng tại Trung Đông.