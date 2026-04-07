Israel dồn dập không kích cầu và tuyến đường sắt tại Iran

Thứ Ba, 22:23, 07/04/2026
VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel tấn công hàng loạt cầu và tuyến đường sắt tại Iran, cho rằng các mục tiêu này phục vụ vận chuyển vũ khí của Tehran.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều cây cầu tại Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang. Thông tin được công bố sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã phê duyệt các đòn tấn công.

Trong tuyên bố chính thức, quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cây cầu tại các thành phố lớn của Iran như Tehran, Karaj, Tabriz, Kashan và Qom.

israel don dap khong kich cau va tuyen duong sat tai iran hinh anh 1
Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 7/4/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng cho biết các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công cả hệ thống cầu và đường sắt tại Iran, cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng các tuyến hạ tầng này để vận chuyển vật liệu phục vụ sản xuất vũ khí.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh các cuộc tấn công không nhằm vào dân thường Iran mà nhằm vào bộ máy chính quyền. “Iran không còn như trước nữa, Israel cũng vậy. Chúng tôi đang thay đổi cán cân quyền lực từ đầu này sang đầu kia”, ông nói.

Cùng ngày, nhiều cuộc không kích cũng được ghi nhận nhằm vào các tuyến đường sắt trên khắp Iran. Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát cảnh báo yêu cầu người dân Iran không sử dụng tàu hỏa và tránh xa các tuyến đường sắt trong vòng 12 giờ.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết trong vài giờ qua, nhiều cơ sở hạ tầng trên cả nước đã bị tấn công, với sự tham gia của cả Mỹ và Israel. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về thiệt hại hiện chưa được công bố.

Hoàng Phạm/VOV.VN
HĐBA LHQ sửa dự thảo về eo biển Hormuz, bỏ nội dung sử dụng vũ lực

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về eo biển Hormuz đã loại bỏ nội dung sử dụng vũ lực nhằm tránh nguy cơ bị phủ quyết.

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về eo biển Hormuz đã loại bỏ nội dung sử dụng vũ lực nhằm tránh nguy cơ bị phủ quyết.

Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran

VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.

VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.

Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết các nỗ lực “tích cực và mang tính xây dựng” của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột đang “tiến gần tới một giai đoạn then chốt và nhạy cảm”.

