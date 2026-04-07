Iran kêu gọi người dân lập “lá chắn sống” bảo vệ các nhà máy điện

Thứ Ba, 23:21, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Iran đã kêu gọi người dân lập “lá chắn sống” bao quanh những nhà máy điện trên cả nước, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng này.

Theo truyền thông nhà nước Iran, lời kêu gọi được đưa ra đối với “tất cả thanh niên, vận động viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và các giảng viên đại học” nhằm bảo vệ các nhà máy điện - những công trình được coi là “tài sản và nguồn vốn quốc gia”. Thông điệp này được ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Tối cao về Thanh niên và Thiếu niên Iran, đưa ra trong một tuyên bố bằng video.

iran keu goi nguoi dan lap la chan song bao ve cac nha may dien hinh anh 1
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: AP

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hơn 14 triệu người dân nước này đã đăng ký “sẵn sàng hy sinh tính mạng” để bảo vệ đất nước. “Hơn 14 triệu người Iran tự hào đã đăng ký sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi cũng đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho Iran”, ông Pezeshkian cho biết trên trang mạng xã hội.

Trong khi đó, hãng tin bán chính thức Fars đưa tin một “chuỗi người” đã được hình thành xung quanh một nhà máy nhiệt điện tại thành phố Tabriz. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Iran kêu gọi giới trẻ tham gia lập “lá chắn sống” quanh các nhà máy điện trên toàn quốc.

Tổng thống Trump đã dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7h sáng 8/4 theo giờ Việt Nam).

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: “Cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay, và sẽ không bao giờ có thể được khôi phục trở lại”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không mong muốn kịch bản này xảy ra, nhưng cho rằng điều đó “có khả năng sẽ xảy ra”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Ông Trump đe dọa Iran trước hạn chót: "Cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay"
Ông Trump đe dọa Iran trước hạn chót: "Cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay” nếu Iran không đạt thỏa thuận với Mỹ.

Ông Trump đe dọa Iran trước hạn chót: "Cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay"

Ông Trump đe dọa Iran trước hạn chót: "Cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay” nếu Iran không đạt thỏa thuận với Mỹ.

Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran
Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran

VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.

Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran

Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran

VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.

Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"
Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết các nỗ lực “tích cực và mang tính xây dựng” của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột đang “tiến gần tới một giai đoạn then chốt và nhạy cảm”.

Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"

Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết các nỗ lực “tích cực và mang tính xây dựng” của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột đang “tiến gần tới một giai đoạn then chốt và nhạy cảm”.

