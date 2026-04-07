Iran kêu gọi người dân lập “lá chắn sống” bảo vệ các nhà máy điện

Theo truyền thông nhà nước Iran, lời kêu gọi được đưa ra đối với “tất cả thanh niên, vận động viên, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên và các giảng viên đại học” nhằm bảo vệ các nhà máy điện - những công trình được coi là “tài sản và nguồn vốn quốc gia”. Thông điệp này được ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Tối cao về Thanh niên và Thiếu niên Iran, đưa ra trong một tuyên bố bằng video.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: AP

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hơn 14 triệu người dân nước này đã đăng ký “sẵn sàng hy sinh tính mạng” để bảo vệ đất nước. “Hơn 14 triệu người Iran tự hào đã đăng ký sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi cũng đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho Iran”, ông Pezeshkian cho biết trên trang mạng xã hội.

Trong khi đó, hãng tin bán chính thức Fars đưa tin một “chuỗi người” đã được hình thành xung quanh một nhà máy nhiệt điện tại thành phố Tabriz. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Iran kêu gọi giới trẻ tham gia lập “lá chắn sống” quanh các nhà máy điện trên toàn quốc.

Tổng thống Trump đã dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran, đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (7h sáng 8/4 theo giờ Việt Nam).

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: “Cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay, và sẽ không bao giờ có thể được khôi phục trở lại”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không mong muốn kịch bản này xảy ra, nhưng cho rằng điều đó “có khả năng sẽ xảy ra”.