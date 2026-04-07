Iran doạ nhấn chìm cả khu vực trong bóng tối nếu Mỹ tấn công nhà máy điện

Thứ Ba, 23:22, 07/04/2026
VOV.VN - Nguồn tin từ Tehran cảnh báo nước này có thể khiến toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng mất điện nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của Iran.

Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Tehran sẽ không thể hiện sự linh hoạt trong đàm phán chừng nào Mỹ còn tiếp tục yêu cầu nước này “đầu hàng dưới sức ép”.

Theo nguồn tin giấu tên, Iran và Mỹ hiện vẫn duy trì trao đổi thông điệp thông qua Pakistan như một kênh trung gian gián tiếp. Trước đó, các nguồn tin Iran cũng đã đề cập đến những điều kiện tiên quyết của Tehran đối với việc nối lại đối thoại.

iran doa nhan chim ca khu vuc trong bong toi neu my tan cong nha may dien hinh anh 1
Khu vực lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran, ngày 3/4/2007.

Nguồn tin cho biết thêm, ngày 6/4, Qatar đã chuyển thông điệp của Tehran tới Mỹ và các nước trong khu vực, trong đó cảnh báo rằng nếu Washington tấn công các nhà máy điện của Iran, “toàn bộ khu vực, bao gồm cả Saudi Arabia, sẽ rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn do các đòn đáp trả của Iran”.

Theo nguồn tin, yêu cầu trọng tâm của Mỹ là buộc Iran mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, Tehran khẳng định sẽ không chấp nhận mở eo biển này để đổi lấy những cam kết mà họ cho là “không có giá trị thực chất”.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cảnh báo nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, các lực lượng đồng minh của Iran có thể sẽ tiến hành phong tỏa eo biển Bab al-Mandab – tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ Trung Đông eo biển Hormuz Bab al Mandab Saudi Arabia Qatar Pakistan
Ông Trump đe dọa Iran trước hạn chót: "Cả một nền văn minh sẽ biến mất đêm nay"
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo “một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay” nếu Iran không đạt thỏa thuận với Mỹ.

Nổ lớn tại đảo Kharg - “huyết mạch” xuất khẩu dầu của Iran

VOV.VN - Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% dầu xuất khẩu của Iran.

Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết các nỗ lực “tích cực và mang tính xây dựng” của Islamabad nhằm chấm dứt xung đột đang “tiến gần tới một giai đoạn then chốt và nhạy cảm”.

