Chiến sự Trung Đông: Israel tăng cường tập kích, Iran giảm cuộc tấn công tên lửa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều nay cho biết không quân nước này vừa tiến hành đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá nhiều mục tiêu của chính quyền Iran ở khu vực thủ đô Tehran. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của đợt không kích chưa được công bố.

Trước đó, sáng sớm nay, không quân Israel cũng dội bom xuống nhiều vị trí của chính quyền Iran ở thủ đô Tehran. Trong số các mục tiêu bị oanh tạc có nhà máy sản xuất đầu nổ của tên lửa đạn đạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển vũ khí thế hệ mới, cơ sở sản xuất các thành phần của tên lửa đạn đạo, cơ sở nghiên cứu và phát triển tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không, kho vũ khí, cùng một số trận địa tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo.

Iran tấn công tên lửa vào miền Nam Israel. Ảnh: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định không quân nước này sẽ hoàn tất việc công phá tất cả các tài sản trọng yếu của ngành công nghiệp quốc phòng Iran vào ngày mai (1/4).

Ở chiều ngược lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các làn sóng tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thự 4”, nhắm vào các mục tiêu chiến lược tại Israel và căn cứ của Mỹ trong khu vực. Vũ khí sử dụng các cuộc tập kích gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm xa và máy bay không người lái cảm tử.

Truyền thông Israel chiều nay ghi nhận Iran đã tiến hành 3 đợt tấn công tên lửa đạn về phía Israel, mức thấp nhất trong nhiều ngày qua. Mỗi cuộc tập kích của Iran cũng chỉ gồm 1 đến vài quả tên lửa và hầu hết số vũ khí đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn, hoặc rơi vào khu vực không có người sinh sống. Mặc dù vậy, đầu nổ phân mảnh của tên lửa Iran vẫn khiến 8 người ở khu vực miền Trung Israel bị thương.

Trước đó, trong ngày 30/3, Iran tiến hành 7 cuộc tấn công đạn đạo về phía Israel, cũng là mức thấp nhất trong khoảng một tuần qua.

Theo truyền thông khu vực, việc Iran giảm tần suất tấn công tên lửa vào Israel, có thể là hệ quả của chiến dịch không kích không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel vào Iran trong hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên, đây cũng có thể là chiến thuật tác chiến mới của Iran, xét trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen đã bắt đầu tham chiến và Tehran đang đẩy mạnh tấn công mục tiêu tại các nước vùng Vịnh.