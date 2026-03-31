Ông Trump kêu gọi đồng minh mua dầu của Mỹ hoặc “tự lấy” ở eo biển Hormuz

Thứ Ba, 19:18, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran “tự lấy dầu” tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington có thể ngừng hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/3 đã gây chú ý khi kêu gọi các đồng minh của Mỹ “tự tìm nguồn dầu” từ eo biển Hormuz, trong bối cảnh nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu sau xung đột liên quan đến Iran.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho rằng các nước đồng minh – bao gồm cả Anh – đã không tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhưng hiện đang phải chịu áp lực thiếu nhiên liệu. Ông đưa ra hai lựa chọn: “Thứ nhất, hãy mua từ Mỹ, chúng tôi có rất nhiều. Thứ hai, hãy lấy lại chút dũng khí còn thiếu, tiến tới eo biển [Hormuz] và cứ thế mà lấy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, ngày 29/3/2026. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, ngày 29/3/2026. Ảnh: AP

Ông Trump đồng thời cảnh báo Washington sẽ không còn hỗ trợ các quốc gia này trong tương lai: “Các bạn sẽ phải học cách tự chiến đấu, nước Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp nữa, giống như khi chúng tôi cần thì các bạn đã không đứng cùng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Iran đã bị “tàn phá về cơ bản” sau các đợt tấn công, cho rằng “phần khó nhất đã hoàn thành” và kêu gọi các nước “hãy tự đi lấy dầu”.

Trong một bài đăng khác ngay sau đó, ông Trump chỉ trích Pháp “thiếu hợp tác” khi không cho phép các máy bay chở vật tư quân sự tới Israel bay qua không phận nước này.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi vấn về cam kết của Tổng thống Trump trong việc đảm bảo eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn trước khi kết thúc chiến sự. Đây là tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Dù một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã điều tàu chiến tới Trung Đông và phần lớn lãnh đạo EU lên án các cuộc tấn công của Iran trong khu vực, khối này chủ yếu vẫn kêu gọi chấm dứt xung đột và thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Các nhà phân tích nhận định nhiên liệu hàng không hiện là mặt hàng năng lượng của châu Âu dễ bị tổn thương nhất trước tác động từ cuộc xung đột với Iran, trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép lớn.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ
Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ

VOV.VN - Iran đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô ngoài khơi Dubai vào rạng sáng 31/3, khiến con tàu bốc cháy dữ dội. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông Trump cảnh báo Washington có thể phá hủy các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Tehran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran
Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Isfahan giữa làn sóng không kích Iran

VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra tại thành phố Isfahan của Iran, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục mở rộng.

Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?
Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà chưa cần giải quyết ngay bài toán mở lại eo biển Hormuz, điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới.

