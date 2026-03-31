中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Pháp thăm chính thức Nhật Bản

Thứ Ba, 17:47, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản, kéo dài đến hết ngày 1/4.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 4 của ông Macron kể từ khi nhậm chức Tổng thống Pháp vào năm 2017. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang có những bất đồng với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump về việc hỗ trợ Ukraine, cũng như tình hình ở Iran, và Pháp đang giữ chức Chủ tịch Nhóm các nước phát triển G7 năm 2026.

tong thong phap tham chinh thuc nhat ban hinh anh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Ảnh: Reuters

Tổng thống Macron sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 1/4 và trọng tâm hội đàm sẽ là việc liệu Nhật Bản có thể xây dựng quan hệ đối tác với châu Âu trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông hay không. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng thủ không gian và phát triển các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới.

Với hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại Pháp, ông Macron nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phối hợp với Thủ tướng Nhật Bản – nhân vật đang được Tổng thống Trump coi là “bạn thân”. Trước thềm chuyến thăm, Văn phòng tổng thống Pháp bày tỏ sự lạc quan khi nhấn mạnh "lãnh đạo Nhật Bản và Pháp đều coi trọng kết quả và theo đuổi các chính sách phù hợp với chủ quyền quốc gia. Đó sẽ là một cuộc gặp thẳng thắn và mang tính xây dựng".

Trên thực tế, Nhật Bản và Pháp đã định vị nhau là "đối tác đặc biệt" và đang thúc đẩy hợp tác an ninh. Quốc phòng không gian cũng là một lĩnh vực mà quan hệ giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tháng 2 năm nay, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã tham gia cuộc tập trận không gian đa quốc gia "Spatex" được tổ chức tại Toulouse, Tây Nam nước Pháp và tháng 3 này, Tư lệnh Không gian Pháp đã đến thăm Nhật Bản và ký kết văn kiện hợp tác với JASDF về việc cử sĩ quan liên lạc.

Về hợp tác trong khu vực tư nhân, các cuộc đàm phán sẽ bao gồm hợp tác nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm và công nghệ lượng tử. Tất cả những lĩnh vực này đều là các lĩnh vực chiến lược nằm trong kế hoạch đầu tư quốc gia của Pháp đến năm 2030, trùng khớp với "17 lĩnh vực chiến lược" mà Thủ tướng Takaichi đã chỉ định là mục tiêu đầu tư ưu tiên từ tháng 11/2025. Nhiều đại diện của các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực này tháp tùng ông Macron trong chuyến thăm Nhật Bản.

 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Nhật Bản Pháp quan hệ Pháp Nhật hợp tác Pháp Nhật 2026 hội nghị G7 Pháp 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Ngày 28/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về việc bảo vệ chủ quyền của Iraq và ngăn chặn quốc gia này trở thành "chiến trường" trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang có những diễn biến cực kỳ phức tạp.

VOV.VN - Sáng 31/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai với các bộ trưởng Nội các liên quan để thảo luận về tác động của tình hình ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh sẽ "xem xét hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với các nước châu Á" để đảm bảo nguồn cung dầu ổn định. 

VOV.VN - Theo các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa xác nhận một bộ phận của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã có mặt tại Trung Đông theo đúng kế hoạch.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ