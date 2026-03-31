Tổng thống Pháp thăm chính thức Nhật Bản

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 4 của ông Macron kể từ khi nhậm chức Tổng thống Pháp vào năm 2017. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang có những bất đồng với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump về việc hỗ trợ Ukraine, cũng như tình hình ở Iran, và Pháp đang giữ chức Chủ tịch Nhóm các nước phát triển G7 năm 2026.

Tổng thống Macron sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 1/4 và trọng tâm hội đàm sẽ là việc liệu Nhật Bản có thể xây dựng quan hệ đối tác với châu Âu trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông hay không. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng thủ không gian và phát triển các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới.

Với hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào tháng 6 tại Pháp, ông Macron nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phối hợp với Thủ tướng Nhật Bản – nhân vật đang được Tổng thống Trump coi là “bạn thân”. Trước thềm chuyến thăm, Văn phòng tổng thống Pháp bày tỏ sự lạc quan khi nhấn mạnh "lãnh đạo Nhật Bản và Pháp đều coi trọng kết quả và theo đuổi các chính sách phù hợp với chủ quyền quốc gia. Đó sẽ là một cuộc gặp thẳng thắn và mang tính xây dựng".

Trên thực tế, Nhật Bản và Pháp đã định vị nhau là "đối tác đặc biệt" và đang thúc đẩy hợp tác an ninh. Quốc phòng không gian cũng là một lĩnh vực mà quan hệ giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tháng 2 năm nay, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã tham gia cuộc tập trận không gian đa quốc gia "Spatex" được tổ chức tại Toulouse, Tây Nam nước Pháp và tháng 3 này, Tư lệnh Không gian Pháp đã đến thăm Nhật Bản và ký kết văn kiện hợp tác với JASDF về việc cử sĩ quan liên lạc.

Về hợp tác trong khu vực tư nhân, các cuộc đàm phán sẽ bao gồm hợp tác nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm và công nghệ lượng tử. Tất cả những lĩnh vực này đều là các lĩnh vực chiến lược nằm trong kế hoạch đầu tư quốc gia của Pháp đến năm 2030, trùng khớp với "17 lĩnh vực chiến lược" mà Thủ tướng Takaichi đã chỉ định là mục tiêu đầu tư ưu tiên từ tháng 11/2025. Nhiều đại diện của các công ty khởi nghiệp trong các lĩnh vực này tháp tùng ông Macron trong chuyến thăm Nhật Bản.