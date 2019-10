Chính phủ Australia chịu nhiều sức ép đưa công dân ra khỏi Syria

Tình hình tại miền Bắc Syria đang ngày càng diễn biến phức tạp với các đợt tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực này và sự xuất hiện của quân đội Syria nhằm bảo vệ những người Kurd. Trong bối cảnh đó, dư luận Australia ngày càng lo ngại khi hàng chục phụ nữ và trẻ em của nước này vẫn bị mắc kẹt trong trại tị nạn ở miền Bắc Syria.

Tình hình ở Syria ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh: Reuters

Hôm nay (15/10), tổ hợp truyền thông ABC của Australia phát sóng đoạn băng ghi âm giọng nói của 2 người phụ nữ Australia được cho là đang bị mắc kẹt trong trại tị nạn ở miền Bắc Syria cầu cứu chính phủ nước này sớm tìm giải pháp đưa họ cùng các con nhỏ về nước. Những người này cho biết họ đang rất sợ hãi vì cho rằng không còn được bảo vệ và lo ngại sẽ bị trả thù.

Theo thống kê hiện có hơn 60 phụ nữ và trẻ em Australia đang sống tại trại tị nạn Al-Hawl dành riêng cho thân nhân các thành viên IS. Sự an toàn của những con người này đang bị đe dọa do Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tiến hành các đợt không kích vào phía Bắc Syria trong khi quân đội Syria cũng đã đến khu vực này để bảo vệ những người Kurd song lại không quan tâm tới số phận của những người có mối liên hệ với các thành viên IS.

Trong bối cảnh này, người thân của hai phụ nữ Australia đã khẩn khoản đề nghị chính phủ nhanh chóng có những hành động để giải cứu người dân Australia ra khỏi trại tị nạn này. Trước đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Australia Peter Dutton cho biết, Australia chưa lên kế hoạch giải cứu các công dân ở miền Bắc Syria về nước do lo ngại một vài người trong số này có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh đất nước. Một trong những mối lo ngại khác còn là trong bối cảnh tình hình chiến sự diễn biến phức tạp, việc giải cứu những người này rất khó khăn và có thể mang lại rủi ro cho những người đi giải cứu. Vì lẽ đó, đến lúc này, chính phủ Australia vẫn chưa tìm được giải pháp thích hợp khiến cho thân nhân của những người đang bị mắc kẹt tại miền Bắc Syria hết sức lo lắng./.