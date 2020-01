Chính phủ Bulgaria vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội

Ngày 29/1, Chính phủ Bulgaria đã vượt qua cuộc bỏ phiếu về kiến nghị bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, đây là lần thứ 4 chính phủ của Thủ tướng Boiko Borissov vượt qua cuộc bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm tại Quốc hội kể từ khi thành lập tháng 5/2017.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Bulgaria tại Sofia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc bỏ phiếu, 124 nghị sỹ của liên minh cầm quyền giữa đảng GERB và đảng Những người yêu nước thống nhất (UP) và một số nghị sỹ độc lập đã bỏ phiếu chống lại đề nghị của phe đối lập do đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) khởi xướng. Trong khi đó, 102 nghị sỹ của BSP và phong trào vì Quyền và Tự do (MRF) bỏ phiếu thuận, 9 nghị sỹ bỏ phiếu trắng.

Trước đó, tại cuộc tranh luận kéo dài 4 giờ đồng hồ tại Quốc hội Bulgaria, 78 nghị sỹ của Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP) đối lập đưa ra kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ với cáo buộc chính phủ đã thất bại trong chính sách bảo vệ môi trường và nguồn nước.